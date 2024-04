Amministrative, Rugolo presenta la squadra per la svolta a Leni

Gli obiettivi di Tutti insieme per Leni, domenica i primi appuntamenti

Si scaldano i motori per l’appuntamento elettorale di giorno 8 e 9 giugno 2024 ed a Leni in pole c’è l’avvocato Claudio Rugolo, che presenterà la squadra che lo coadiuva nella corsa a sindaco. “Una lista ancora aperta – spiega il legale – a taluni simpatizzanti che condividono il percorso programmatico che si vuole mettere in campo per i prossimi 5 anni, in caso di vittoria”.

La squadra lavorerà in piena sinergia tra i suoi componenti, con metodi e criteri del tutto innovativi per l’avvio di una nuova stagione di crescita sociale, culturale ed economica. “Efficienza, efficacia, condivisione e collegialità caratterizzeranno la scelta della squadra”, spiega Rugolo.

Domenica i primi appuntamenti

Nell’ottica formativa dei consiglieri e degli assessori, in ordine alle loro competenze nello svolgimento del mandato, è stato organizzato per domenica mattina 7 aprile un incontro di formazione politica istituzionale tenuto da un ex segretario generale di enti locali, il dottor Massimo Gangemi. Sempre domenica 7 aprile alle 17 il candidato sindaco, comunicherà anche i nomi di coloro che costituiscono il gruppo fondatore di: “TUTTI INSIEME PER LENI”, che sottoscriveranno una dichiarazione di impegno per il raggiungimento di taluni risultati primari, in caso di vittoria elettorale.

Tutti insieme per Leni

La squadra è costituita da: Antonio Bartolone, Alessandro De Fina, Elio De Losa, Paola Donato, Giulia Mastroeni, Cinzia Mirenda, Marcello Rando, Albino Russo, Adriana Zagami, Maria Rosa Zagami, i quali con l’anzidetta dichiarazione “assumono l’impegno di lavorare fattivamente per il miglioramento delle condizioni socioeconomiche e di vivibilità nel contesto urbano ed extraurbano, l’auspicato soddisfacimento degli interessi diffusi della comunità lenese mediante un raggiungimento significativo, nei cinque anni, dei seguenti obiettivi:

Il programma