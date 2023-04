Amministrative. Rigano lancia "Famiglia Furci" per raccogliere le idee dei cittadini - Tempostretto

Il candidato sindaco ha invitato i furcesi a esprimere la loro opinione su "ogni cosa ritenuta utile e costruttiva per migliorare il paese"

FURCI SICULO – Nasce “Famiglia Furci” il programma di raccolta idee lanciato dal candidato sindaco Francesco Rigano. “Con questa iniziativa – spiega – desidero coinvolgere in prima persona i furcesi, per renderli partecipi del cambiamento che, con i componenti della lista “Una marcia in più” che mi sostiene, vogliamo dare al paese. Ritengo – prosegue Francesco Rigano – che Furci possa vincere davvero se tutti contribuiscono a costruire insieme un programma a misura di ogni singolo abitante. Furci vince quando questa frase non è solo uno slogan, ma si chiamano i cittadini a contribuire attivamente esprimendo la propria opinione”.

Per il candidato sindaco di Furci, “dobbiamo sentirci tutti parte della stessa famiglia e, proprio per questo – conclude Rigano – invito i concittadini furcesi a contattare me e tutti i componenti della mia squadra, attraverso i social o anche semplicemente incontrandoci, per esprimere la propria opinione su ogni cosa sia ritenuta utile e costruttiva per migliorare il nostro paese”.

Articoli correlati