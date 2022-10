Messina. Open day Salute Mentale: visite psicologiche gratuite al Policlinico - Tempostretto

L'appuntamento il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale

MESSINA – Anche a Messina si terrà l'(H)Open Day Salute Mentale. Ad aderire alla Giornata mondiale, promossa dalla Fondazione Onda, è stata l’Aou “G. Martino”, dove il prossimo 10 ottobre, dalle 9 alle 13, si terranno le visite e le consulenze psichiatriche e psicologiche gratuite. Tutto si terrà presso il padiglione A del Policlinico, ma con prenotazione necessaria, telefonando al numero 0902212093 dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, oppure via mail all’indirizzo psichiatria@unime.it.

Sarà la nona edizione

Si tratta della nona edizione per l’iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di diagnosi precoci per l’accesso alle cure psichiatriche e psicologiche. Da superare ci sono pregiudizi e retaggi culturali, con la paura al centro dell’approccio relativo alle malattie psichiche. Secondo i dati del Rapporto salute mentale 2021 raccolti dal Sistema Informativo per la Salute Mentale (SISM) del Ministero della Salute, le persone con malattie psichiatriche assistite dai servizi specialistici nel corso del 2020 sono state 728.338, il 53,6 per cento rappresentato da donne. Nel 2021 si stima, infatti, che in Italia fossero oltre 2 persone su 10 a presentare un disturbo mentale grave o lieve/moderato. In particolare, a causa della pandemia, secondo la Società Italiana di NeuroPsicoFarmacologia (SINPF), sono stati stimati almeno 150.000 nuovi casi di depressione dovuti soltanto alla perdita di lavoro generata dalla crisi economica in corso, ad alto rischio sono soprattutto le donne: più predisposte alla depressione e più colpite nell’ambito lavorativo dal Covid-19.

Merzagora: “Pandemia ha portato aumento dei disturbi”

La presidente della Fondazione Onda, Francesca Merzagora, spiega: “La pandemia Covid-19 ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress. Questi disturbi impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Per questo è importante intervenire il prima possibile e chiedere aiuto rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema”. Gli ospedali del network Bollini Rosa, i Dipartimenti di Salute Mentale e le strutture territoriali che hanno aderito all’iniziativa offriranno gratuitamente servizi clinici, diagnostici e informativi, come visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.