Anche Milazzo celebra Frate Umile a Petralia Soprana

Anche Milazzo a Petralia Soprana per le celebrazioni che si sono svolte in occasione dei 400 anni dall’inizio dell’attività artistica di Frate Umile

MILAZZO – Il Comune di Milazzo ha partecipato agli eventi organizzati dall’Amministrazione comunale di Petralia Soprana per celebrare i 400 anni dall’inizio dell’attività artistica di Frate Umile da Petralia. Lo scultore ha influenzato la storia dell’arte in diverse località, tra cui Milazzo dove si trova un Crocifisso in legno realizzato da Frate Umile intorno al 1630.

L’assessore Francesco Coppolino, in rappresentanza di Milazzo, ha commentato: «Si è trattato di un’importante momento di aggregazione tra le varie città, unite dalle opere di Frate Umile. Un’occasione preziosa per scoprire ancora meglio la figura di questo artista e la sua opera, ma anche i valori di amore e di dedizione che hanno caratterizzato la vita».

L’evento ha previsto l’inaugurazione della via dei Crocifissi e di una mostra fotografica curata da Damiano Macaluso, che ha presentato le opere di Frate Umile in Sicilia. Nel corso della manifestazione anche una conferenza ad opera di Giuseppe Fazio, dedicata alla vita artistica dell’artista. All’incontro sono intervenuti, tra gli altri, anche il Vescovo di Mons. Giuseppe Marciante e il presidente della Commissione Antimafia regionale Antonello Cracolici. Domenica, infine, si sono svolti ulteriori approfondimenti con lo scultore Vincenzo Gennaro e il restauratore Roberto Raineri.

La due giorni dedicata Frate Umile si è chiusa con la firma per l’istituzione di una rete tra i Comuni presenti, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico lasciato dallo scultore.