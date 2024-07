Ancora un annegamento a Milazzo, muore 47enne

Dopo una 64ennne, nello stesso giorno, il milazzese Giancarlo Picciolo

MILAZZO – Stamattina una 64enne è annegata nelle acque del mare di Ponente. Nel pomeriggio il 47enne milazzese Giancarlo Picciolo (nella foto da Facebook) si è tuffato in mare a San Papino, tra le onde, e per cause da accertare non riusciva più a riemergere. Inutile il tentativo di alcuni ragazzi di salvarlo, trascinandolo in spiaggia. Il 118 non ha potuto fare nulla per salvarlo.

Indagini in corso da parte dei carabinieri di Milazzo.