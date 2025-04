Quel ritorno di Milena che non sarà mai più. Al Basile il premio Visalli sulla sicurezza stradale

La V D della scuola messinese si aggiudica il premio intitolato alla giovane vittima della strada nel 2020

Messina – Milena è tornata a casa e si gode le coccole del suo amato cagnolina. Milena Visalli, però, non è mai più tornata a casa, dopo quel 12 giugno 2020 che l’ha vista morire per un incidente stradale in moto. Per questo il suo commovente ritratto, china accanto all’amico a 4 zampe, realizzato dagli studenti della V D dell’istituto Basile di Messina si è aggiudicato quest’anno il premio intitolato alla ragazza e istituito per promuovere il tema della sicurezza stradale.

Il premio e il convegno del Kiwanis

La borsa di studio è stata consegnata agli allievi dell’istituto scolastico messinese dalla famiglia di Milena, alla fine del convegno sulla sicurezza stradale promosso dall’Area 1 Istruzione del Kiwanis Distretto Italia San Marino.

Il convegno si è svolto nel Salone delle Bandiere di palazzo Zanca, gremito dai giovani delle scuole che hanno partecipato al concorso quest’anno intitolato appunto “Io torno a casa”.

Al tavolo c’erano il sindaco Federico Basile, Il generale Pasquale Spanò comandante della Brigata “Aosta”, il vice Prefetto Antonella Dire, l’assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore il generale Giovanni Giardina comandante della Polizia Stradale di Messina, Il capitano dei Carabinieri Riccardo Bevilacqua, la presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Pina Cassaniti Mastrojeni ed il Chair KDISM Cittadinanza Attiva-Area Istruzione Giuseppe Impoco, luogotenente governatore della Divisione 5 Sicilia.

Giovani a confronto sulla sicurezza

Ha chiuso la prima parte degli interventi il luogotenente governatore della Divisione 1, amministratore dell’Area 1 Istruzione Pietro Luccisano, che si è soffermato sull’importanza del Kiwanis nel mondo del sociale e sul costante contributo che i volontari kiwaniani esplicano giornalmente. Il professor Vincenzo Savica, presidente del Kiwanis Messina Zancle, ha presentato i relatori: il noto penalista messinese Carlo Autru Ryolo ed il comandante della Polizia Stradale Antonio Capodicasa. Entrambi hanno affrontato, sotto diversi profili, l’importanza della sicurezza stradale e che conseguenze ha, invece, non rispettarla.

Il dolore di una madre diventa battaglia per tutte le mamme

E’ stato poi il momento di premiare i ragazzi delle scuole, coinvolte anche quest’anno nel progetto che permette loro di aprire gli occhi su quanto è importante stare in strada con consapevolezza, sui mezzi come a piedi. Progetto nato grazie alla determinazione di Marilena De Stefano, mamma di Milena, che dal dramma che ha tolto la vita a sua figlia e cambiato per sempre la sua ha trovato comunque la forza per diffondere tra i giovani un seme di speranza, grazie alla formazione e informazione. A movimentare la premiazione finale ci ha pensato il piccolo Mattia, nipote di Milena, che ha contribuito a consegnare il premio alla classe vincitrice.

Ospiti alla giornata sono stati i Club Kiwanis: Messina, Messina Nuovo Ionio, Messina Zancle, Taormina, Milazzo, Milazzo Città del Capo e Mata e Grifone della Divisione 1 Sicilia dei due Mari Valdemone.