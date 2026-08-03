 Ancora vandalismi, la bolla di Villa Dante è stata danneggiata

Ancora vandalismi, la bolla di Villa Dante è stata danneggiata

Redazione

Ancora vandalismi, la bolla di Villa Dante è stata danneggiata

lunedì 03 Agosto 2026 - 14:30

A comunicarlo il sindaco Basile e Messina Social City. "Un luogo di gioco e di crescita che merita rispetto"

MESSINA – Ancora atti di vandalismo in città. Comunicano il sindaco Federico Basile e Messina Social City: “Questa mattina, con grande rammarico, abbiamo trovato la bolla di Villa Dante gravemente danneggiata. Ad essere danneggiata non è soltanto una struttura ma uno spazio che in questi mesi è diventato parte della quotidianità di tante famiglie. Un luogo di gioco, incontro e crescita che appartiene a chi lo ha vissuto con entusiasmo e rispetto”.

“Villa Dante è di tutti”

Mettono in evidenza gli amministratori: “La rigenerazione di uno spazio non si conclude con la sua realizzazione. Continua ogni giorno attraverso il rispetto di chi lo vive. Villa Dante è di tutti. E ciò che è di tutti merita di essere custodito da tutti”.

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