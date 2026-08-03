Il crollo di Pistunina, gli eventi annullati e il festival Atarashi: sette consiglieri all’attacco

L'interrogazione al sindaco sull'opportunità di aver autorizzato ugualmente l'evento e su quali saranno le scelte per gli appuntamenti del calendario estivo

MESSINA – A pochi giorni dal crollo dell’edificio di Pistunina, c’è spazio per le polemiche e per gli attacchi. Sette consiglieri comunali, tutti di area di centrodestra, hanno presentato un’interrogazione al sindaco Federico Basile per chiedere quali siano state le valutazioni per cui sono state annullate le iniziative istituzionali in segno di rispetto ma non il festival Atarashi, che si è tenuto ieri a Capo Peloro.

I sette consiglieri all’attacco

A firmare la nota sono i tre consiglieri della lista Scurria sindaco, cioè Marcello Scurria, Giuseppe Capurro e Simona Contestabile, i due della Lega Amalia Centofanti e Cosimo Oteri, e i due di Popolari e autonomisti Benedetto Vaccarino e Anna Sorbello. In premessa i sette consiglieri fanno riferimento a quanto accaduto il 30 luglio, giorno del crollo della palazzina, e al fitto calendario dell’Agosto messinese, con eventi in tutta la città.

Atarashi “in forte contrasto con il dolore della comunità”

Si legge, poi, il passaggio sul festival della musica elettronica Atarashi, che “si è svolto regolarmente”. E che ha generato “un forte contrasto stridente tra la festa di piazza e il dolore della comunità”. Da qui, proprio in vista del calendario estivo, le richieste alla Giunta. I sette vogliono conoscere le valutazioni che hanno portato alla scelta di annullare gli eventi istituzionali ma non il festival. Poi chiedono se “l’amministrazione comunale intende verificare se lo svolgimento o il patrocinio di eventi festivi sia inopportuno o incoerente con il clima di cordoglio cittadino, nel rispetto dei principi di sobrietà, opportunità politica e rispetto istituzionale”.

E infine i consiglieri hanno chiesto se per quegli eventi ritenuti “insostituibili” ci saranno “prescrizioni tassative agli organizzatori per osservare momenti di raccoglimento, minuti di silenzio o una rimodulazione sobria delle attività acustiche e di intrattenimento”.