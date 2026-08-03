Aryiel Angemi dell’Unime ben figura al campionato italiano Ragazzi

Sei gare a Roma, in alcune migliorandosi, e ottenendo due prestigiosi piazzamenti tra le prime dieci. Le resta un ultima fatica prima di un meritato riposo

ROMA – La giovane tesserata, classe 2012, della Ssd UniMe Aryiel Angemi, dopo essersi messa in mostra ai campionati regionali, ha ben figurato anche nell’ultimo appuntamento a Roma nei campionati italiani di categoria. A metà luglio alla piscina Nesima di Catania aveva conquistato 6 ori individuali su sei gare disputate ritoccando anche un record regionale nei 50 dorso.

Negli ultimi due giorni, sabato e domenica, la manifestazione dedicata ai categoria Ragazzi era iniziata il venerdì, ha preso parte a 6 gare, un impegno anche piuttosto gravoso, ma le ha portate tutte a termine anche con risultati lodevoli. Sabato nei 50 dorso ha chiuso al nono posto, poi si è migliorata nei 100 farfalla chiudendo ventesima e nei 100 stile libero ha vinto la propria serie migliorando, seppur di quattro centesimi, il tempo di iscrizione. Domenica per lei i 100 dorso chiusi in quinta posizione nella prima serie che le è valso l’ottavo posto finale, i 50 stile libero e i 50 farfalla col terzo posto nella serie.

Da martedì altri Unime a caccia di medaglie

Oggi giorno di riposo al Foro Italico, da domani arrivano i Juniores, Cadetti e Seniores a giocarsi i titoli italiani in vasca lunga di categoria. Per l’Unime ci saranno in gara Cristian Molonia nei 400, 800 e 1500 stile libero, Alessandro Barbaro nei 100 stile libero, Emma Arcudi nei 50, 100 e 200 stile libero, 50 e 100 farfalla con possibilità di medaglia, Sabrina Gerrara ne 50, 100 e 200 farfalla nella distanza intermedia ha possibilità di podio, Silvia Raffa nei 50, 100 e 200 rana, Anita Delia nei 50, 100 e 200 farfalla, Giorgia Iaria nei 50 e 100 farfalla, Matteo Bolignano nei 200 rana e Carola Costarella nei 50 farfalla. L’Unime gareggerà anche in due staffette 4×100 stile libero e 4×100 mista in quest’ultima rientrerà anche se appartenente alla categoria Ragazzi anche Aryiel Angemi, ultima fatica per lei la frazione di apertura dei 100 dorso.