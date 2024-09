Animali smarriti? Il Comune di Milazzo attiva un’app dedicata

A Milazzo, da oggi, è possibile segnalare lo smarrimento dei propri animali domestici tramite un’app dedicata

MILAZZO – Il Comune di Milazzo attiva un nuovo strumento di segnalazione, per tutti i cittadini con animali domestici. Nell’app del Comune, infatti, è stata aggiunta una sezione dedicata agli animali smarriti, nella quale sarà possibile fornire indicazioni riguardo al proprio amico a quattro zampe nonché segnalare l’eventuale ritrovamento.

«La nostra bacheca digitale -scrive il Comune di Milazzo- funge da hub centrale per la comunità, consentendo a chiunque di consultare le segnalazioni attive e di mettersi direttamente in contatto con i proprietari degli animali smarriti. Che si tratti di un cane, un gatto o qualsiasi altro animale domestico, questo strumento è progettato per riunire rapidamente gli amici a quattro zampe con le loro famiglie».

Tramite la sezione dedicata, inoltre, sarà possibile segnalare la presenza di animali randagi. L’obiettivo, spiega il Comune, è quello di rafforzare il senso di comunità e promuovere la responsabilità e la cura verso i propri animali domestici.