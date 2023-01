Anno giudiziario, a Messina penalisti sull'Aventino - Tempostretto

La Camera Penale Pisani Amendolia non interverrà e annuncia ulteriori proteste

MESSINA – Gli avvocati penalisti iscritti alla Camera Penale Pisani – Amendolia, quanto meno le componenti della sigla, hanno deciso di non esserci alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario nel distretto di Corte d’Appello, prevista per domattina a Palazzo Piacentini.

La decisione, siglata dal presidente Bonaventura Candido e condivisa col direttivo, arriva dopo le polemiche per l’esclusione della Camera dagli interventi in presenza, a differenza dell’Anm che è stata invece ammessa anche a intervenire oralmente e non soltanto a depositare intervento scritto.

“Considerata intollerabile la decisione di ammettere al dibattito ANM e di escludere Camera Penale – scrive il direttivo dell’associazione – si delibera: di non accettare l’attribuzione – all’interno della cerimonia – di un ruolo diverso da quello riconosciuto ad ANM; di declinare l’invito evidentemente rivolto solo per ragioni protocollari; di non partecipare alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario.

La Camera annuncia inoltre di voler proseguire nella protesta, con azioni “più incisive iniziative” per “far comprendere all’opinione pubblica che nell’ambito della giurisdizione il ruolo dell’Avvocato nn è secondo a quello di nessun altro.

Sei gli interventi che la Corte d’Appello ha previsto in presenza: il presidente della Corte, il procuratore generale, i rappresentanti di Ann e Ministero, il presidente dell’Ordine degli Avvocati e la presidente della Giunta sezionale dell’Associazione nazionale magistrati appunto.