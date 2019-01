Camaro Sottomontagna. De Luca: "Baracche giù a marzo, fuori a calci chi entra"

"Nella prima settimana di marzo saranno demolite le baracche lasciate dagli assegnatari di Camaro Sottomontagna. Se qualcuno si permetterà di far entrare altra gente, sarà fatto sgomberare a calci in culo". Usa il solito linguaggio colorito il sindaco Cateno De Luca, dopo il sopralluogo di stamani nelle 46 nuove case di Camaro Sottomontagna.

"Abbiamo definito i tempi per l’installazione dei termosifoni che mancano e di alcuni piccoli interventi che l’impresa esecutrice dei lavori non ha completato. Ci siamo ridati appuntamento nella prima settimana di marzo, cioè dopo che saranno completati questi piccoli lavori e saranno demolite le baracche, per una festicciola con le torte realizzate dalle tante belle e laboriose signore".