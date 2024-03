Area giochi verde e fitness: ecco la nuova piazza Matteotti FOTO e VIDEO

Il primo dei tre “Parchi della bellezza” viene restituito alla città

Piazza Matteotti, Villetta di Ponte Schiavo e Villa Dante: ecco i tre progetti di riqualificazione dei “Parchi della bellezza”. Così le ville comunali si trasformano in centro di animazione sociale.

Stamattina l’inaugurazione dell’area sul viale Annunziata, all’ingresso del villaggio Matteotti, dedicata a tutti, grandi e piccoli.

Nuova villetta

C’è una grande area relax con panchine, area di sosta per le bici, cestini per la differenziata e fontanella. Poi un’area giochi per bambini, dotata di tappetino antitrauma e un’area fitness con due attrezzature per fare sport all’aperto. E poi una grande aiuola con siepi perimetrali di tipo sempreverde.

Anche l’esterno della villetta è stato riqualificato con nuovi parcheggi per motorini e auto delimitati da strisce bianche.

Taglio del nastro

Il programma di riqualificazione dei “Parchi della bellezza” è stato voluto dall’Amministrazione Basile e i lavori sono stati seguiti dall’assessore Francesco Caminiti, che oggi hanno tagliato il nastro.

Obiettivo del progetto era ridare identità al luogo e creare uno spazio per la socializzazione e l’aggregazione. L’area è stata dotata di telecamere di videosorveglianza e sono state sostituite tutte le lampade con illuminazione uniforme e a risparmio energetico.