Anoia. Truffe agli anziani, incontro informativo con i carabinieri - Tempostretto

ANOIA – Nei giorni scorsi, si è svolto presso la sala consiliare del comune di Anoia e alla presenza del Sindaco, Alessandro Demarzo, un incontro informativo fra la cittadinanza e i carabinieri della Compagnia di Taurianova, sul tema della prevenzione delle truffe nei riguardi di persone anziane come anche dei più giovani. Ad essere presenti, sia i ragazzi della locale Scuola Media, con i quali i carabinieri si sono soffermati principalmente a parlare dei rischi che possono derivare dall’ attività dell’e-commerce, sulle principali regole da rispettare per intraprendere la navigazione sul web in condizioni di sicurezza, tanti pratici consigli su come difendersi da eventuali malintenzionati ed imparare a riconoscere le varie tipologie di raggiri, che le persone più anziane della comunità di Anoia. Quanto a quest’ultima categoria, i principali consigli sono stati quelli di avere sempre “accortezza” nelle varie situazioni che si possono presentare, diffidando in primis dall’aprire la porta di casa a sconosciuti, che possono, come accade di consueto, camuffarsi con apparenza distinta, sorriso cordiale, aspetto amichevole, in funzionari di Enti vari, del Comune o delle Poste, incaricati Inps, Inail, Asl o magari tecnici del gas, della luce e quant’altro, ricordando sempre di rivolgersi a parenti o anche vicini di casa, per richiedere supporto, e tra le cose fondamenti di non consegnare mai denaro, oggetti di valore o

lasciare ad esempio i nipotini da soli nell’attimo di andare ad aprire la porta. Inoltre, è stata ribadita dai militari l’opportunità di richiedere, a chi si dovesse presentare quale operatore delle Forze dell’Ordine, l’esibizione del tesserino ma soprattutto in caso di necessità, reale o presunta, non esitare a chiamare i carabinieri al numero gratuito del 112. Gli argomenti affrontati, hanno suscitato grande interesse da parte dei partecipanti, mostrandosi attenti nel porre anche diverse domande e avere risposte ai vari dubbi o perplessità verso una tematica che purtroppo si mostra sempre attuale. Nei giorni a venire, i militari dell’Arma proseguiranno gli incontri, nei principali luoghi di aggregazione di giovani e anziani, parrocchie o strutture comunali, al fine di rispondere all’esigenza di tutelare dall’agire dei malintenzionati, le fasce più deboli della popolazione. L’obiettivo è quello, di far acquisire dai partecipanti, al termine di questi incontri, sempre più la consapevolezza di un concetto importante: “ quello della sicurezza partecipata”, utile al fine di prevenire i reati e a promuovere in modo sempre più proficuo l’indispensabile collaborazione con chi è impegnato a contrastarli. E la fiducia nell’operato delle Forze dell’Ordine e la collaborazione che i cittadini danno loro diventano presupposti fondamentali alla costruzione di un’efficiente rete di comunicazione che permette di prevenire e arginare quelle che sono le più frequenti situazioni di pericolo dell’“arte del truffare”.