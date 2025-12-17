 Il "Patrimonio di Messina" in uno scatto

Il “Patrimonio di Messina” in uno scatto

Redazione

mercoledì 17 Dicembre 2025 - 11:00

Il concorso fotografico lanciato dalla società partecipata comunale

Messina è fatta di luoghi che parlano, volti che raccontano, momenti che restano. Ed è proprio da qui che nasce l’invito della Patrimonio Messina spa: rendere protagonisti i cittadini.

Prende il via il concorso fotografico della 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐌𝐞𝐬𝐬𝐢𝐧𝐚. In 𝐬𝐞𝐢 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀, ci saranno cornici a tema #PatrimonioMessina pensate per rendere unici i sorrisi insieme alla città.

🔹 𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐟𝐮𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚

1.⁠ ⁠Scatta una foto in una delle cabine fotografiche disseminate per la città

2.⁠ ⁠Condividila sui social

3.⁠ ⁠Usa l’hashtag #PatrimonioMessina o tagga la pagina

💙 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐫𝐞

Per raccontare Messina, il suo patrimonio e la sua comunità.

Per dire, con uno scatto: “𝐪𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐢𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀”.

🏆 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢

Le foto più significative saranno condivise sui canali ufficiali.

⏱️ 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚

30 giorni per raccontare Messina, un’emozione alla volta.

