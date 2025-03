Anti racket, due iniziative per gli studenti a Patti e Sant’Agata Militello

Il colonnello Arcidiacono e il Questore Gargano incontrano gli allievi nella giornata in ricordo di Libero Grassi

Patti – Studenti protagonisti delle iniziative organizzate dal coordinamento regionale Sicilia di “Sos Impresa – Rete per la Legalità” dedicate alla sensibilizzazione dei più giovani ai temi della legalità. Due gli incontri in programma per la giornata nazionale dei movimenti antiracket, con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine della provincia di Messina che dialogheranno con i giovani.

Il 12 marzo a Patti

Il primo appuntamento sarà quello di mercoledì 12 marzo a partire dalle 10:30 al cine teatro comunale “Beniamino Joppolo” di Patti, dove il colonnello Lucio Arcidiacono (foto d’apertura), comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Messina incontrerà gli studenti dell’istituto Superiore “Borghese-Faranda”. Alla tavola rotonda in ricordo di Libero Grassi, fondatore del movimento, parteciperanno anche Pippo Scandurra, vice presidente nazionale di Sos Impresa, il sindaco di Patti Gianluca Bonsignore, la dirigente scolastica Francesca Buta.

Il 14 marzo a Sant’Agata Militello

Il Questore di Messina Annino Gargano

Venerdì 14 marzo, a partire dalle 10:30, al castello Gallego di Sant’Agata di Militello, sarà invece il Questore di Messina Annino Gargano, a dialogare con gli studenti dei tre istituti superiori santagatesi, il liceo “Sciascia-Fermi”, Itis “Torricelli” ed Itet “Tomasi di Lampedusa”.