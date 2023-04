Antonio Bavastrelli tra i primi dieci ai Campionati Italiani di fondo - Tempostretto

Il nuotatore messinese era impegnato insieme a due compagni dell'Unime. A Riccione anche Antonino Cafarelli della Swimblu

RICCIONE – Ancora un ottimo risultato per l’Unime di nuoto che, dopo la parentesi dei Criteria Nazionali Giovanili di fine marzo, ottiene l’ottavo posto con Antonio Bavastrelli nei 5km Juniores. L’atleta allenato da Diego Santoro e Mattia Faliero ha chiuso la sua prova in 56’41″69, migliorando di oltre un minuto il suo tempo di iscrizione. “Un grandissimo risultato”, festeggiano dall’Ssd Unime sottolineando come tra i soli nati 2005 Bavastrelli si sia classificato sesto.

Presente a Riccione, dove ha preso parte alla stessa gara di Bavastrelli anche Antonino Cafarelli, della Swimblu, che ha concluso in 22ª posizione in 58’13″25. Il mamertino è stato accompagnato dal tecnico Sandro Torre, entrambi posano allo Stadio del Nuoto di Riccione nella foto sottostante.

I risultati dei messinesi nella 3km

Gli atleti dell’Unime erano impegnati anche nella 3 km, nella categoria Ragazzi 2008/2009, con Alessandro Irrera che ha nuotato in linea col suo tempo di iscrizione in 36’24″63 e Alessandro Barbaro che non ha brillato chiudendo in 36’15″56. Segnaliamo anche la presenza, nell’immagine in evidenza con gli ex compagni, di Giacomo Giaconia messinese ora alla Buonconsiglio Nuoto che ha nuotato la 3km nella categoria Ragazzi nati nel 2007.