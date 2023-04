Sabrina Ferrara bronzo alle Nazionali, per l'Unime quattro record regionali - Tempostretto

Unime sugli scudi ai Criteria Nazionali Giovanili, spicca il terzo posto di Ferrara nei 100 farfalla. Diego Santoro: "Risultati e ragazze straordinarie"

RICCIONE – Allo Stadio del Nuoto di Riccione una successione di emozioni per le nuotatrici dell’Unime impegnate ai Criteria Nazionali Giovanili. In pochi minuti sabato pomeriggio Emma Arcudi nuota un gran tempo nei 100 farfalla, e chiuderà al sesto posto, a seguire Sabrina Maria Ferrara conquista il bronzo nella stessa gara col nuovo record regionale Ragazze e Juniores; si butta in acqua Giorgia Iaria, stessa gara ma categoria Juniores, e chiude nona ma stabilendo il nuovo record regionale Juniores, due centesimi di secondo meglio della compagna.

A raccontarci tutto ciò le parole del responsabile nuoto Diego Santoro della Società Sportiva Dilettantistica Unime: “È un risultato straordinario perché sono tempi di assoluto livello. Nella stessa gara di Sabrina c’è stato il record italiano di Ongaro e Santambrogio (quest’ultima ha chiuso seconda ma in questi Criteria Nazionali Giovanili ha vinto tre ori, ndr) due colossi e non si poteva puntare più in alto francamente in questa gara. Il tempo di Sabrina è straordinario, frutto di grandissimo lavoro da parte di tutto lo staff tecnico che ho creato per portare avanti il progetto. Ringrazio tutti gli altri tecnici e l’Unime, la presidente Bosurgi e il direttore Naccari, per la disponibilità concessaci e anche le nostre due strutture la Cittadella a Messina e la Pianeta Sport a Reggio Calabria. Ma i ringraziamenti più grandi sicuramente vanno a tutte le ragazze che sono straordinarie e danno sempre qualcosa in più, permettendo anche a noi che le alleniamo di alzare sempre l’asticella”.

Oltre alle tre nuotatrici universitarie a Riccione c’era anche Giorgia Di Mario della Swimblu che ha gareggiato il venerdì pomeriggio nei 1500 stile libero chiudendo al 19° posto nella categoria Cadetti a livello nazionale.

Quattro record regionali per l’Unime

Nella mattina di sabato già Emma Arcudi nei 50 stile libero nuotando sotto i 28 secondi, 27″95, aveva stabilito il nuovo record regionale siciliano categoria Ragazze, mentre il giorno precedente, venerdì, Giorgia Iaria nella categoria Juniores nei 50 farfalla aveva chiuso in 28″25 abbassando la soglia di un record che resisteva da otto anni. Sabato pomeriggio come detto sia lei che Ferrara abbassano i record nelle rispettive categorie dei 100 farfalla: 1’02″38 (Ragazze) e 1’02″36 (Juniores).

La parentesi delle gare femminili per questi Criteria Naizonali Giovanili si chiude con Giorgia Iaria impegnata nei 200 farfalla domenica mattina che si migliora scendendo sotto il muro dei due minuti e venti secondi (2’19″46) al nono posto. Non si migliora invece Sabrina Maria Ferrara nei 200 farfalla Ragazze, mentre nella seconda sessione del mattino chiude l’avventura femminile dell’Unime Emma Arcudi con i 100 stile libero Ragazze anche lei senza riuscire a migliorarsi.