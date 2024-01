Aperi-Sanderson, l’iniziativa del comitato per parlare dei progetti di rinascita della zona

L'incontro, mercoledì 31 gennaio alla libreria Mondadori, vuole essere un momento di confronto per parlare di rigenerazione e idee con i cittadini

MESSINA – Il neonato Comitato Ex Sanderson, che opera sul territorio ormai da diverse settimane, vuole continuare ad accendere i riflettori sull’immensa area di Tremestieri, dismessa e al centro di una diatriba lunga decenni su come (e quando) riqualificare la zona. Gli attivisti e componenti dell’associazione, che si confrontano periodicamente e costantemente sulle proposte di sviluppo di tutta Messina Sud, a partire proprio dalla rigenerazione dell’area, hanno organizzato un aperitivo, chiamato aperi-Sanderson.

Comitato ex Sanderson: “Proposte per rispondere ai bisogni”

Al centro di tutto, la storia dell’ex area industriale dismessa ma anche “i progetti per la sua rinascita”. I rappresentanti del comitato hanno spiegato: “Crediamo che le ipotesi sul futuro dell’area debbano innanzitutto rispondere ai bisogni dei residenti della zona, che chiedono mobilità sostenibile, servizi e opportunità di lavoro. Abbiamo già a disposizione proposte e progetti che rispondono a questi bisogni e che possono trasformare la rigenerazione dell’ex Sanderson in un caso esemplare di transizione ecologica e di tutela dei luoghi fisici. Al contrario, il progetto della Regione Siciliana, che vuole trasformare l’area in un polo fieristico e congressuale, non risponde a nostro avviso ad una visione di sviluppo sostenibile e condivisa con le persone che abitano a Messina Sud”.

L’aperitivo sarà mercoledì 31 gennaio, dalle 19.30, alla libreria Mondadori di Messina e costerà 12 euro. Non una conferenza unilaterale ma un dibattito, per ascoltare i cittadini e spiegare loro quali sono le proposte avanzate per l’ex Sanderson.