Aperitivi d'architettura, Andrew Yau racconta la bellezza dell'ecologia - Tempostretto

L'appuntamento a Santa Maria Alemanna promosso da Ordine degli Architetti, Fondazione Architetti nel Mediterraneo e Urban Future Organization

MESSINA – Società urbana e architettura come arricchimento etnico culturale. Sono questi i temi che l’Ordine degli Architetti mira a stimolare con gli “Aperitivi d’Architettura”, che tornano mercoledì 22 febbraio, dalle 17.30 alle 21 alla chiesa di Santa Maria Alemanna.

La conferenza “La Bellezza dell’Ecologia”, è promossa dall’Ordine degli Architetti di Messina e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina, in collaborazione con lo studio di architettura Urban Future Organization.

Lo studio è stato fondato a Londra nel 1996 da professionisti di origini diverse, con l’ambizione di indirizzare le tipiche argomentazioni riguardanti gli sviluppi della società urbana e dell’architettura come arricchimento etnico-culturale. L’iniziativa è a cura di Massimo De Francesco, Clarastella Vicari Aversa, Gaetano Scarcella e Lucia Alonci.

Andrew Yau dal 1996 dirige lo studio ufo di Londra, uno studio di architettura collegato a livello internazionale che si occupa di progettazione e modellazione digitale avanzata.

Si laurea alla Temple University di Filadelfia dopo aver conseguito un diploma in interior design a Hong Kong. Nel 1995 entra a far parte del Graduate Design Group dell’Architectural Association. Ha lavorato con .O.C.E.A.N, con L A B per il concorso vincitore della Federation Square a Melbourne, con Ray King Studio a Filadelfia, Joseph Synn e Association a Hong Kong.

Andrew ha pubblicato i suoi lavori in varie riviste, tra cui Casabella, l’Arca, Wall Paper, The Philadelphia Architect, Journal of Architectural Education, Architectural Design e CA Concept. È docente alla Architecural Association e alla Westminster di Londra. Insieme a Urban Future Organization hanno tenuto conferenze ed esposto i loro lavori in tutto il mondo e hanno partecipato consecutivamente a quattro Biennali di Architettura di Venezia dal 2000. UFO è stato anche invitato nel padiglione del Regno Unito alla Biennale di Pechino nel 2006 e alla Biennale di Brasilia del 2010.