Appalto scaduto, 12 letturisti Amam licenziati. Protesta al Comune - Tempostretto

Chiedono stabilità lavorativa

MESSINA – Appalto scaduto, 12 licenziamenti. Hanno protestato ieri a Palazzo Zanca e continuano a farlo oggi i verificatori dell’Amam, da anni in stato di precariato.

Si occupano di lettura, sostituzione e sigilli ai contatori, chiedono ascolto e la stabilità lavorativa.

“La situazione è drammatica – dice uno dei loro rappresentanti, Gianluca Mento -. Già alcuni anni fa speravamo nella stabilità, invece si ripete puntualmente il problema. Dopo tanti anni di servizio ottimale, sotto il sole e la pioggia, ci ritroviamo senza niente. Abbiamo sempre lavorato al meglio possibile, fornendo un servizio adeguato all’azienda e alla cittadinanza, ma il nostro lavoro non è tenuto in considerazione. Abbiamo famiglie da mantenere, mutui da pagare, e chiediamo un futuro dignitoso, non sempre contratti a tempo, che non ci consentono di progettare nulla. Ci auguriamo che finalmente si possa risolvere questa situazione, che possiamo lavorare tranquillamente, cercando di offrire un servizio sempre migliore”.