Appello per l’adozione di Brigante, il gatto dello scrittore Mario Falcone cerca casa

I dialoghi alla finestra col fratellino Carlito a opera dello scrittore lo hanno reso celebre. Ora il micio ha bisogno di una famiglia

Messina – Brigante ha sei anni e da qualche giorno è solo. E’ infatti il gatto di Mario Falcone, scomparso qualche giorno fa. Lo ha vegliato fino alla morte: quando lo scrittore messinese è stato ritrovato senza vita ai bordi del letto, Brigante era lì accanto a osservarlo. Affidato ai volontari, non ha mangiato per giorni. Il micio di 6 anni ha alle spalle un doppio trauma: la scomparsa del suo papà che lo aveva reso famoso insieme al fratellino Carlito nei suoi scritti, e quella dello stesso fratellino morto per un tumore lo scorso 14 agosto.

Il doppio trauma di Brigante

Adesso per Brigante si cerca una nuova famiglia. “Mario Falcone è stato celebrato come amato e “di tutti”, mi piacerebbe che qualche amico adesso aprisse la porta di casa a Brigante, che ora se ne sta in un angolo smarrito, ha gli occhi che sembrano chiedermi: “Che succede, dov’è mio fratello e dov’è mio papà?” e io non so cosa rispondergli”, dice Cristina Lombardo dell’Aipae, l’associazione che sta curando lo stallo di Brigante insieme alla Lav.

Un micio famoso

Quando Carlito se n’è andato, le condizioni di Mario Falcone si sono aggravate improvvisamente e in poche settimane Brigante è rimasto solo. La sua è stata una bella vita. Lo scrittore sei anni fa, tornando a Messina da Roma, aveva scelto di adottarli entrambi per non separarli e i fratellini erano diventati il fulcro della sua quotidianità. Nei dialoghi tra i due mici alla finestra Mario Falcone condensava le sue riflessioni sulla società. Loro, adagiati sulle gambe e sul pc di Mario quando lavorava, hanno contribuito ed assistito alle nascite di tutti i suoi libri e sceneggiature.

Appello per l’adozione

Adesso Brigante è solo e spaesato. “Ha un carattere schivo ma non troppo, gli serve qualche giorno per fidarsi poi diventa il compagno amorevole che non ti abbandona mai. Fino e oltre alla morte, come è stato con Mario Falcone. Ha un piccolissimo problema alla bocca che stiamo curando con il cortisone, sta bene. Viveva in simbiosi col fratellino quindi dopo un periodo di inserimento può andare d’accordo anche con altri gatti”, precisa Cristina che, pur di trovare una nuova casa al micio è disposta a coprire tutte le spese future.

Scrittore e volontario per gli animali

“Lo devo a Mario. Lui era una figura di riferimento centrale per la nostra associazione, socio onorario e con Brigante e Carlito è stato speciale. I due mici erano nati in una colonia e faticavano a trovare adozione perché la volontaria non voleva separarli. Mario Falcone li ha presi entrambi e li ha cresciuti insieme”. Chi vuole realizzare quello che certamente sarebbe stato un desiderio di Mario può contattare l’Aipae Messina attraverso i canali social o scrivere al nostro giornale.