Approdi bandiera blu 2023. In Sicilia Capo d'Orlando e il Marina del Nettuno di Messina - Tempostretto

Entrambi messinesi i due approdi siciliani in classifica

Non solo spiagge ma anche approdi turistici. Sono 84 quelli premiati in Italia con la bandiera blu 2023 e solo due di questi sono in Sicilia, anzi in provincia di Messina.

Si tratta del Marina del Nettuno di Messina e di Capo d’Orlando Marina.

“Si conferma il nostro impegno a mantenere standard elevati di compatibilità ambientale conformi alle prescrizioni previste per l’attribuzione della bandiera blu” – dice Ivo Blandina, presidente della Camera di Commercio di Messina, che del Marina del Nettuno è il proprietario.

“Siamo pronti a fare investimenti per migliorare ulteriormente l’impronta ambientale delle attività. Abbiamo presentato un progetto, siamo in attesa delle autorizzazioni, per ridurre i consumi e produrre contestualmente il fabbisogno energetico del porto turistico, oltre al miglioramento del livello di accoglienza con una particolare attenzione all’accessibilità e all’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali”.