Archivio di Stato, Basile: “Troviamo una soluzione temporanea a Messina, non altrove”

Il sindaco in contatto col Ministero della Cultura e la Soprintendenza Regione mentre il Consiglio Notarile scrive alla Direzione Generale Archivi di Stato

“È indubbio che il tema dell’Archivio di Stato sia di grande interesse per l’intera città. Al di là delle competenze formali, che sappiamo appartenere al Ministero della Cultura, riteniamo impensabile che un patrimonio così importante possa essere spostato altrove. Deve rimanere a Messina, perché appartiene alla nostra storia e alla nostra identità”. Lo dice il sindaco di Messina, Federico Basile.

“L’Amministrazione comunale è in contatto, per le vie brevi, con gli uffici competenti del Ministero e con la Soprintendenza Regionale per comprendere tempi e modalità delle decisioni in corso, e si è già dichiarata disponibile a individuare una soluzione temporanea che consenta di evitare il trasferimento dei fondi documentali a Catania, come sembrerebbe imminente. Siamo consapevoli – conclude il sindaco – che l’Archivio necessita di locali con caratteristiche tecniche e strutturali specifiche, ma nell’attesa che venga definito un percorso definitivo, il Comune è pienamente disponibile ad accogliere questo patrimonio per garantirne la conservazione e la fruibilità. Non possiamo permettere che lasci la città”.

Sulla vicenda interviene anche il Consiglio Notarile di Messina, che scrive alla Direzione Generale Archivi di Stato.

“Lo scorso 24 luglio 2025 avevamo posto alla vostra attenzione il problema delle ricorrenti voci di stampa sul possibile trasferimento dell’Archivio di Stato di Messina in altra città, stante l’asserita impossibilità di reperimento di nuovi locali. Avevamo rappresentato, facendoci interpreti del comune sentire dell’intera Comunità Messinese, la assoluta necessità di trovare una soluzione al problema che rischia di determinare un gravissimo vulnus al patrimonio storico e culturale dell’intera città”.

“Da notizie di stampa di oggi, sembra che il trasferimento dell’inestimabile patrimonio culturale custodito dall’Archivio di Messina in altra città sia in corso. Non è abitudine della Istituzione che rappresentiamo invitare la cittadinanza a forme eclatanti di protesta, ostacolando fisicamente le decisioni che chi è preposto all’Amministrazione della cosa pubblica sta ponendo in essere. Riteniamo, però, che un atto di tale gravità richieda, quanto meno, una nota di spiegazione sulle esigenze e le intenzioni che la Pubblica Amministrazione sta attuando. Ne hanno diritto i cittadini, le Istituzioni di questa città, dalla formale qualità di “Metropolitana”, i tanti studiosi che assistono alla sottrazione del loro passato. Ed in questa modalità, senza alcuna comunicazione da parte degli Organi competenti, la sottrazione assume la forma di uno spoglio clandestino. Il Consiglio Notarile, che rappresento – scrive il presidente Silverio Magno -, ribadisce l’auspicio che lo Stato, per mezzo del Ministero da voi rappresentato, mantenga questa insostituibile rappresentanza nella città di Messina e richiede comunque con urgenza una formale comunicazione di quali siano gli intenti di questo Ufficio”.