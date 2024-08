Arcudi argento e Iaria in finale ai campionati italiani di Roma

Le due "universitarie" hanno subito brillato nella prima giornata in gara nei 50 farfalla. Buone prestazioni anche da Ferrara e Bavastrelli

ROMA – Subito soddisfazioni dalla prima giornata di gare per la società UniMe che continua ad essere protagonista oltre che nel nuoto siciliano anche nel panorama nazionale. Dieci atleti universitari si trovano da oggi a Roma per disputare i campionati italiani divisi per categoria e quasi tutti nuoteranno più di una gara.

Si è iniziato già oggi con in vasca al Foro Italico Emma Arcudi, l’atleta reggina ha nuotato la sua gara, i 50 farfalla, ma non ha ripetuto lo strepitoso tempo di marzo che le era valso il record regionale assoluto e l’aveva qualificata agli EuroJrs. Arcudi ha comunque nuotato un ottimo crono in mattinata e in finale si è migliorata di mezzo secondo rispetto al mattino conquistando l’argento in 27″48 tra le Juniores.

Nella stessa gara e categoria era impegnata anche la compagna Sabrina Ferrara e nella categoria Cadette Giorgia Iaria, quest’ultima migliora il proprio tempo di iscrizione al mattino in 27″93 e si qualifica al pomeriggio in finale dove ritocca ulteriormente il personale e chiude al settimo posto in 27″77. In gara per l’Unime anche Antonio Bavastrelli nei 400 stile libero, il Cadetto nuota senza distaccarsi dal proprio tempo di iscrizione e chiude terzo nella batteria senza raggiungere la finale.

Gli atleti dell’Unime qualificati

Junior e Cadetti gareggeranno dal 5 al 9 agosto, per l’Unime ci saranno Emma Arcudi (50 e 100 sl, 50 e 100 farfalla); Sabrina Ferrara (50 e 100 farfalla), Giorgia Iaria (50, 100 e 200 farfalla), Antonio Bavastrelli (400, 800 e 1500 sl, 400 misti), Matteo Bolignano (200 rana), Gabriele Molonia (800 e 1500 sl) e Simone Romeo (100 e 200 farfalla).

Dal 10 al 12 agosto sarà la volta delle categorie Ragazzi e Senior, ma l’Unime presenta solo tre Ragazze: Carola Costarella (50 sl), Anita Delia (100 farfalla) e Silvia Raffa (100 e 200 rana).

