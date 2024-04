Arcudi cala il pokerissimo di medaglie, record nei 50 dorso e 100 stile libero

Emma Arcudi dell'Unime dopo la farfalla e lo stile libero conquista una medaglia anche nel dorso. Chiudono le loro gare le compagne Delia e Ferrara

RICCIONE – Quinta medaglia (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo) su sei gare disputate per Emma Arcudi. L’atleta dell’Unime anche nella terza e ultima giornata dei Criteria Nazionali Giovanili dedicata alle donne lascia il segno. Impegnata nei 50 dorso Juniores anno di nascita 2009 si piazza al secondo posto. Argento dunque, migliorando il proprio personale in 29″05, tempo che le permette anche di abbassare i record regionali, che già le appartenevano nelle categorie Juniores e Cadette.

Per Arcudi si tratta di un risultato importante non tanto perché ha vinto quattro medaglie su cinque gare, impresa di per sé non semplice, ma perché ha vinto tre medaglie nazionali competendo in tre stili diversi (farfalla, stile libero e dorso). Questo a dimostrazione di quanto quanto sia versatile quest’atleta messa già sott’occhio dal responsabile tecnico della Nazionale giovanile Marco Menchinelli, ricordiamo che la reggina farà parte della Nazionale agli EuroJrs di Vilnius a luglio. Per Arcudi è seguita l’ultima gara, i 100 stile libero, dove era iscritta con il quarto tempo e migliorandosi in 56″86 è salita sul podio conquistando il bronzo. Grazie a questo crono migliora i propri record regionali Juniores e Cadette e realizza il nuovo record regionale assoluto in vasca corta togliendolo alla palermitana Giada Marchese.

Nella giornata odierna, sempre in mattinata, hanno concluso le loro fatiche Anita Delia, sempre dell’Unime classe 2011, che ha chiuso i 200 farfalla in 2’36″78, ottima manifestazione per lei alla prima apparizione ai Criteria. Ha concluso anche Sabrina Ferrara, l’atleta di Reggio Calabria tesserata con l’Unime, che migliora il proprio tempo di iscrizione e chiude nei 200 farfalla Juniores 2009 quarta nella seconda serie in 2’20″77. Crono che le permette di classificarsi nona su base nazionale, confermandosi in top10 in tutta Italia nelle tre distanze a farfalla.

Nella foto in evidenza tutto il gruppo di Ragazze, Juniores e Cadette dell’Unime a Riccione.