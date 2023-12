Arcudi show al Trofeo Anassilao, i risultati dei nuotatori Unime e Power Team - Tempostretto

La nuotatrice dell'Unime stacca tre pass per le gare nazionali e fa segnare un nuovo record regionale nella categoria Juniores

REGGIO CALABRIA – La domenica appena trascorsa ha visto le squadre peloritane di nuoto, Unime e Power Team Messina, impegnate nella vicina trasferta di Reggio Calabria al “II Trofeo Anassilao”. Un appuntamento per saggiare il lavoro delle ultime settimane che chiude un ciclo di allenamenti in vista poi della ripresa dell’anno nuovo che porterà al culmine in vasca corta coi campionati regionali e poi in primavera alle competizioni nazionali.

Si mette in luce soprattutto Emma Arcudi, la nuotatrice Juniores reggina tesserata con l’Unime realizza il nuovo record regionale della categoria nei 50 dorso in vasca corta in 29″72, un record che durava da più di dieci anni e fa il paio con il record regionale Juniores e anche Cadetti dei 100 misti di qualche settimana fa quando nuotò 1’05″52. Grazie al tempo realizzato Arcudi nei 50 dorso stacca il pass per i Criteria Nazionali Giovanili di marzo prossimo a Riccione, oltre che in questa gara ha staccato domenica a Reggio Calabria il pass anche nei 50 e 200 stile libero. Una collezione niente male visto che già lo aveva, grazie a precedenti prestazioni nuotate, anche nei 50 e 100 farfalla e 100 stile libero. Per lei ci sarà l’imbarazzo della scelta per scegliere in quale gare cimentarsi tra qualche mese.

Non è stata l’unica a brillare perché davvero in tantissimi nuotatori presenti dei tesserati con le società messinesi hanno ottenuto il primo posto di categoria. Tra i tempi validi per le gare nazionali si segnalano anche i 50, 100 e 200 farfalla di Sabrina Ferrara, che già aveva staccato il pass ma si è migliorata in tutte e tre le distanze, mentre resta il rammarico per Antonio Bavastrelli che non ha eguagliato il tempo limite nei 400 stile libero per un solo centesimo di secondo, dovrebbe comunque bastare il crono nuotato ieri per entrare a scorrimento quando si apriranno le iscrizioni.

Tra i powertini invece si segnalano le buone prestazioni di Ilias Akhmetov, giovanissimo ranista esordiente A primo anno, che si sta già ambientando nella nuova categoria. Tra gli atleti della Power Team ad ottenere un primo posto individuale sono stati anche Arturo Merlino, Lorenzo Iannello e Riccardo Sidoti. L’ultima gara in programma dell’anno è la Coppa Caduti di Brema che la Sicilia svolgerà nel prossimo fine settimana a Paternò.

Le medaglie messinesi

Le premiazioni del Trofeo Anassilao tenevano conto della somma dei punteggi Fina, correlati al crono registrato, nelle tre gare individuali a cui gli atleti erano iscritti; quindi al termine della competizione è stato creato un podio per ogni categoria di ogni sesso.

Tra le Assolute argento per Giorgia Iaria (Unime), sul podio degli Assoluti uomini primo Antonio Bavastrelli e secondo il compagno Domenico Costarella, bronzo per Riccardo Sidoti (Power Team). Doppietta, oro e argento, tra le Juniores donne con Arcudi di poco davanti a Ferrara; mentre tra gli Juniores uomini argento e bronzo rispettivamente con Matteo Bolignano e Dario Ripepi dell’Unime. Tra i Ragazzi nati nel 2010 argento per Alessandro Mazzocca (Unime) e bronzo per Marco Mangano (Power Team Messina). Infine le maggiori soddisfazioni per gli atleti “universitari” nella categoria Ragazzi, podio completo con Alessandro Barbaro, Giovanni Truglio e Cristian Molonia; mentre tra le Ragazze prima Carola Costarella e terza Sonia Cucinotta.

I migliori piazzamenti dell’Unime

Primo posto di categoria: Carola Costarella R 50 stile libero 50 farfalla, Emma Arcudi J 50 e 200 stile libero 50 dorso, Giovanni Truglio R 50 e 100 stile libero 100 farfalla, Dario Ripepi J 50 stile libero 50 farfalla, Domenico Costarella C 50, 100 e 200 stile libero, Giuseppe Manganaro C 50 stile libero 50 farfalla, Aurora Coltraro R 200 stile libero, Alessandro Mazzocca R14 200 stile libero 100 farfalla, Alessandro Barbaro R 200 e 400 stile libero, Antonio Bavastelli C 400 stile libero, Maria Praticò R 50 e 200 dorso, Dafne Ferrara C 50 dorso, Gabriele Arena R 50 dorso, Mattia Arena C 50 dorso, Virginia Noé A 100 dorso, Riccardo Annoni A 200 dorso, Carmelo Caccamo R14 200 dorso, Silvia Raffa R 50, 100 e 200 rana, Dario Orbitello R14 50, 100 e 200 rana, Matteo Orbitello C 50 rana, Rebecca Ribecco C 200 rana, Maddalena Monteleoni C 200 rana, Matteo Bolignano J 200 rana, Sabrina Ferrara J 50, 100 e 200 farfalla, Giorgia Iaria C 50, 100 e 200 farfalla, Anita Delia R 100 e 200 farfalla, Simone Romeo C 100 e 200 farfalla, Marco Ceci R 200 farfalla, 4×100 stile libero J uomini (Costarella, Truglio, Arena, Ripepi), 4×100 mista C donne (Arcudi, Raffa, Ferrara, Iaria G), 4×100 mista C uomini (Arena, Bolignano, Romeo, Ripepi).

Secondo posto di categoria: Matteo Orbitello C 50 stile libero, Virginia Noé A 100 stile libero, Carola Costarella R 100 stile libero, Alessia Saraceno J 100 stile libero, Alessandro Barbaro R 100 stile libero, Dario Ripepi J 100 stile libero, Cristian Molonia R 200 e 400 stile libero, Matteo Bolignano J 200 stile libero, Antonio Bavastrelli C 200 stile libero 200 farfalla, Alessandro Mazzocca R14 400 stile libero, Gabriele Molonia J 400 stile libero, Brenda Usbergo R 50 dorso, Christian Cozucoli R 50, 100 e 200 dorso, Riccardo Annoni A 100 dorso, Giovanni Monopoli R 50 e 100 rana, Gabriele Ragazzo C 50 e 100 rana, Carlotta Capurro J 200 rana, Teresa Stracuzzi J 50 e 200 farfalla, Simone Romeo C 50 farfalla, Sonica Cucinotta R 100 farfalla, Marco Ceci R 100 farfalla, Mattia Arena C 100 farfalla, Ivan Molonia A 200 farfalla, Giacomo Giaconia J 200 farfalla.

Terzo posto di categoria: Sonia Cucinotta R 50 stile libero 50 farfalla, Alessia Saraceno J 50 stile libero, Brenda Usbergo R 100 stile libero, Alessandro Irrera R 100 e 200 stile libero, Andrea Romeo J 100 stile libero, Gabriele Molonia J 200 stile libero, Mattia Arena C 200 stile libero, Sofia Barbaro R 400 stile libero, Angelica Irrera J 400 stile libero, Maria Praticò R 100 dorso, Gabriele Arena R 100 dorso, Alessio Cucinotta J 100 dorso, Marisol Cozzucoli R 50 e 200 rana, Rebecca Ribecco J 50 e 100 rana, Dafne Ferrara C 50 rana, Maddalena Monteleone C 100 rana, Giovanni Monopoli R 200 rana, Chiara Bonina J 50 farfalla, Graziano Aliano R 50 e 200 farfalla, Aurora Iaria R 100 farfalla, Chiara Bonina J 100 farfalla, Ivan Molonia A 100 farfalla, 4×100 stile libero C donne (Arcudi, Costarella, Ferrara, Iaria).

I migliori piazzamenti della Power Team Messina

Primo posto di categoria: Arturo Merlino J 50 rana, Ilias Akhmetov A 200 rana, Lorenzo Iannello R14 50 farfalla, Riccardo Sidoti C 50 farfalla, 4×100 stile libero C uomini (Grifò, Gugliotta, Bonasera, Sidoti).

Secondo posto di categoria: Agata Rottura A 50 stile libero, Lorenzo Iannello R14 50 stile libero 50 rana, Ilze Merlino R 400 stile libero, Riccardo Sidoti C 50 dorso, Ilian Akhmetov A 100 rana, Arturo Merlino J 100 e 200 rana, Samuele Bonasera R 50 farfalla, 4×100 stile libero S donne (Cundari, Caminiti, Parlavecchio, Merlino), 4×100 mista J donne (Cundari, Parlavecchio, Merlino, Caminiti), 4×100 mista J uomini (Sidoti, Merlino, Grifò, Lichì).

Terzo posto di categoria: Samuele Bonasera R 50 stile libero, Sergio Lichì C 50 stile libero, Marco Mangano R14 200 e 400 stile libero, Andrea Priolo R 50 dorso, Antonio Minutoli J 50 rana.