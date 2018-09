Servizio civile, al via il bando per 551 volontari tra Messina e Palermo

Al via il bando per i 14 progetti approvati all’associazione Aress Fabiola di Termini Imerese, presso la quale dovranno essere presentate le domande. I progetti, legati al servizio civile, coinvolgeranno i volontari per un anno e prevedranno un compenso mensile pari a 433,80 euro.

Alla selezione potranno partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. I progetti riguarderanno diversi settori, spaziando dalla valorizzazione del patrimonio artistico all’assistenza agli anziani, ai minori e ai disabili oltre che all’educazione culturale dei minori.

Di seguito i 14 progetti approvati, i posti disponibili e i comuni presso i quali saranno avviati:

Il progetto "Bisogna averne cura" coinvolgerà 48 volontari in attività volte alla valorizzazione dei centri storici nei comuni di Caltavuturo, Castelbuono, Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Prizzi, Alimena e Bisacquino.

Il progetto “E’ tempo per noi” coinvolgerà 50 volontari in attività di assistenza a favore dei disabili nei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Prizzi, Bisacquino, Termini Imerese, San Filippo del Mela, Castronovo di Sicilia, Palermo, Castelbuono e Caltavuturo.

“La bellezza di esserci” vedrà impegnati 50 volontari in assistenza agli anziani dei comuni di Alia, Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Lascari, Campofelice di Roccella e Castelbuono.

Il progetto “Missione possibile” coinvolgerà 40 volontari in attività a favore della terza età nei comuni di Termini Imerese, Cefalà Diana, Sclafani Bagni e Bolognetta.

“Tutto in un abbraccio”, sempre nel settore dell’assistenza agli anziani, impegnerà 33 volontari nei comuni di Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Saponara, Spadafora e Torregrotta.

Il progetto “Un anno insieme” vedrà coinvolti 44 volontari in attività di assistenza ali anziani nei comuni di Spadafora, Condrò, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Pace del mela e Rometta.

Il progetto “Un mondo migliore” vedrà coinvolti 48 volontari in attività a favore degli anziani nei comuni di Prizzi, Bisacquino e Castronovo di Sicilia.

“Un sorriso per accogliere” coinvolgerà 8 volontari in attività di assistenza a favore dei minori che saranno realizzate presso l'associazione “Il Tetto Casal Fattoria” di Roma.

Il progetto "Le tre erre riuso riciclo risparmio" impegnerà 40 volontari in attività di educazione e promozione culturale, allo scopo di sensibilizzare i cittadini alle problematiche relative alla salvaguardia dell’ambiente. Si svolgerà nei comuni di Bisacquino, Ficarazzi di Palermo, Castronovo di Sicilia, Castelbuono, Campofelice di Roccella, Alia e Caltavuturo.

Il progetto “In…formati è meglio” vedrà coinvolti 12 volontari in attività di educazione e promozione culturale, destinate al potenziamento degli sportelli informativi del comune di Lascari.

Il progetto “Io sono qui” impegnerà 50 volontari in attività di educazione e promozione culturale, animazione culturale verso minori e tutoraggio scolastico nei comuni di Castronovo di Sicilia, Cefalà Diana, Chiusa Sclafani, Lascari e Campofelice di Roccella.

Il progetto “La vita è adesso” impegnerà 50 volontari in attività di educazione e promozione culturale, animazione culturale verso minori e tutoraggio scolastico. Il progetto si svolgerà nei comuni di Bisacquino, Caltavuturo, Prizzi e Alia.

“Negli occhi dei ragazzi” vedrà coinvolti 43 volontari in attività educazione e promozione culturale, animazione culturale verso minori e tutoraggio scolastico che saranno realizzate nei comuni di Roccavaldina, San Filippo del Mela, San Pier Niceto, Santa Lucia del Mela, Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio e Villafranca Tirrena.

Il progetto “Siedimi accanto” impegnerà 35 volontari in attività di educazione e promozione culturale, animazione culturale verso minori e tutoraggio scolastico che saranno realizzate nei comuni di Spadafora, Torregrotta, Condrò, Rometta e Saponara.

La modulistica, le informazioni e i dettagli su come presentare le domande potranno essere reperiti preso il portale web dell’associazione Aress Fabiola. Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 28 settembre.