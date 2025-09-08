Arisme, la dg Bonasera firmerà nei prossimi giorni

Approvato il bilancio consuntivo in Consiglio comunale, ma spicca l'assenza della nuova direttrice. Gemelli: "Si presenterà dopo le firme"

MESSINA – Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo di Arisme al termine della seduta di lavori odierna. A rappresentare, insieme al vice sindaco Salvatore Mondello, c’è stato il presidente dell’azienda Fabrizio Gemelli. Assente, invece, la nuova dg Loredana Bonasera, che i consiglieri attendevano in aula.

Gemelli: “Bonasera firmerà tra domani e dopo domani”

Tanto che Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha concluso il proprio intervento in dibattito proprio chiedendosi il perché di quest’assenza. E ha anche espresso i propri dubbi sulla nomina, non tanto per la scelta dell’ex presidente Amam Bonasera, ma per l’utilità del ruolo stesso di dg all’interno di un’azienda come Arisme. A rispondere e fare chiarezza sui motivi dell’assenza è stato Gemelli. Ha sottolineato che la direttrice “è stata individuata tra i candidati come soggetto più adeguato e deve ora firmare il contratto. Mi sono incontrato informalmente e tra domani e dopo domani firmeremo. Poi si presenterà all’amministrazione e al Consiglio comunale”.