Arredo urbano, verde e giochi per bambini: via libera a un piano da 500 mila euro

Palazzo Zanca approva il Documento di indirizzo alla progettazione per un maxi intervento diffuso a Messina. Dai parchi gioco alle aree verdi, ecco come saranno impiegate le risorse

MESSINA – Fondi per la cura del decoro cittadino, la sicurezza degli spazi pubblici e la tutela della memoria storica. La giunta Basile ha approvato una delibera che dà il via libera al Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.) relativo ai lavori di pronto intervento e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’arredo urbano.

L’intervento, coordinato dal responsabile unico del procedimento, architetto Graziano Tomasello, e inserito nel capitolo di bilancio del 2026, prevede un quadro economico complessivo pari a 500mila euro. L’azione interesserà diverse zone del territorio comunale, in tutte le sette Circoscrizioni.

Gli ambiti di intervento e i monumenti ai caduti

Il piano operativo nasce da una ricognizione delle richieste arrivate negli scorsi anni dai consigli circoscrizionali, dai sopralluoghi tecnici e dalle segnalazioni dei cittadini. Gli interventi previsti si concentreranno su diverse categorie di spazi pubblici: le aree pubbliche e le piazze, che richiederanno interventi puntuali di ripristino; le aree gioco per bambini, con un focus prioritario sulla sicurezza delle attrezzature; e le aree a verde attrezzato, che comprendono parchi urbani, giardini pubblici e ville comunali dotati di elementi di seduta, ombreggiamento e delimitazione. A ciò si aggiungono le opere di conservazione, ripristino e messa in sicurezza dei monumenti ai caduti e delle stele commemorative, sulla scorta di un censimento mirato promosso dall’amministrazione per tutelare il patrimonio storico e commemorativo.

Tempi, procedure e criteri ambientali

Trattandosi di un appalto di manutenzione, l’amministrazione ha optato per l’omissione del primo livello di progettazione, procedendo direttamente con la stesura del progetto esecutivo (curato dal personale interno del Dipartimento Servizi Ambientali). L’affidamento dei lavori avverrà tramite procedura negoziata senza bando — previa consultazione di almeno cinque operatori economici — e l’aggiudicazione seguirà il criterio del prezzo più basso.

Il cronoprogramma procedurale punta ad approvare il progetto esecutivo entro il 1° agosto 2026, espletare la procedura negoziata entro ottobre e perfezionare l’affidamento entro la fine dell’anno, per poi avviare i cantieri che si svilupperanno lungo tutto il biennio successivo.