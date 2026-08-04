Rehamed: l’Irccs Neurolesi guida il progetto di teleriabilitazione tra Sicilia e Malta

L'importante iniziativa prenderà ufficialmente il via il 1° settembre 2026

MESSINA – Importante riconoscimento internazionale per l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina, che si è aggiudicato il finanziamento del progetto REHAMED (Rehabilitation Governance Model for Cross-border Implementation) nell’ambito della Targeted Call 2/2025 del Programma INTERREG VI-A Italia-Malta 2021-2027. Il progetto, della durata di 24 mesi, è stato dichiarato ammissibile al finanziamento dal Comitato di Sorveglianza del Programma.

L’iniziativa vede l’IRCCS Neurolesi Bonino Pulejo nel ruolo di capofila insieme al Karin Grech Rehabilitation Hospital di Malta e punta a sviluppare un modello innovativo di teleriabilitazione ad alta tecnologia per garantire continuità assistenziale tra ospedale, territorio e domicilio, superando le criticità dei contesti insulari e migliorando l’accesso alle cure per pazienti con patologie neurologiche e disabilità complesse.

Responsabile scientifico e Principal Investigator è il prof. Rocco Salvatore Calabrò, direttore f.f. dell’UOC Spinale e Responsabile della Linea di ricerca 1 in “Tecnologie Innovative in Neuroriabilitazione” dell’IRCCS.

“Questo finanziamento rappresenta un riconoscimento importante del lavoro scientifico e clinico che il nostro Istituto porta avanti da anni nel campo della neuroriabilitazione e della telemedicina. REHAMED ci consentirà non solo di trasferire tecnologie innovative, ma soprattutto di trasferire competenze, modelli organizzativi e cultura della teleriabilitazione – ha dichiarato il prof. Calabrò -. La formazione che l’IRCCS offrirà ai professionisti maltesi sarà uno degli elementi centrali del progetto e contribuirà a costruire una rete stabile di collaborazione internazionale capace di migliorare concretamente la qualità della presa in carico dei pazienti».

Particolare soddisfazione è stata espressa dalla direzione strategica dell’IRCCS per il risultato ottenuto in un contesto europeo altamente competitivo. Il Direttore Scientifico, Prof. Angelo Quartarone, ha così commentato: “Il finanziamento conferma il ruolo del nostro Istituto quale centro di eccellenza internazionale nella ricerca e nell’innovazione in neuroriabilitazione, e valorizza la capacità dell’IRCCS di attrarre fondi europei e sviluppare progettualità ad alto impatto sanitario e sociale”.

Per il direttore generale del Bonino Pulejo, dott.Maurizio Lanza, «REHAMED rappresenta un’opportunità strategica per rafforzare la cooperazione sanitaria nel Mediterraneo e per consolidare ulteriormente il ruolo dell’Istituto come punto di riferimento nazionale e internazionale nel settore della riabilitazione neurologica avanzata».

Attraverso percorsi innovativi di teleriabilitazione, programmi di formazione specialistica e una sperimentazione clinica che coinvolgerà decine di pazienti tra Italia e Malta, REHAMED punta a trasformare la teleriabilitazione da esperienza sperimentale a servizio sanitario stabile, sostenibile e replicabile.

Il progetto prenderà ufficialmente avvio il 1° settembre 2026 nell’ambito del Programma INTERREG VI-A Italia-Malta 2021-2027, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).