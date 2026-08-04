 Ripescaggi in Serie D, il Messina torna a sperare

Ripescaggi in Serie D, il Messina torna a sperare

Simone Milioti

Ripescaggi in Serie D, il Messina torna a sperare

Tag:

martedì 04 Agosto 2026 - 09:30

La Lega prende ancora tempo per le ufficializzazioni e per svelare i gironi

Ancora in assenza di notizie ufficiali dalla Lega Nazionale Dilettanti il Messina spera. I silenzi, i rinvii con mercoledì che diventa la data dell’annuncio sui ripescaggi in Serie D e giovedì 6 luglio lo svelamento dei gironi, sono in realtà buone notizie per i biancoscudati.

La Lega Nazionale Dilettanti non ha ancora deciso o forse sta riflettendo su qualche squadra che non rientra pienamente nei requisiti. Insomma due giorni per chiarire meglio alcune situazioni e in questo senso ci sono speranze per il Messina che i posti per i ripescaggi possano salire da 5 a 6.

La squadra nel frattempo prosegue la preparazione, dopo la buona prova al triangolare Mike Morra di Capaci, in ritiro a Cascia. Una quindicina di giorni con il ritorno previsto in Sicilia poco prima di Ferragosto, il 14 il ritorno in città quando il Messina a quel punto conoscerà il proprio destino e le proprie avversarie.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Messina, la cura del territorio e la necessità del decentramento
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED