Ripescaggi in Serie D, il Messina torna a sperare

La Lega prende ancora tempo per le ufficializzazioni e per svelare i gironi

Ancora in assenza di notizie ufficiali dalla Lega Nazionale Dilettanti il Messina spera. I silenzi, i rinvii con mercoledì che diventa la data dell’annuncio sui ripescaggi in Serie D e giovedì 6 luglio lo svelamento dei gironi, sono in realtà buone notizie per i biancoscudati.

La Lega Nazionale Dilettanti non ha ancora deciso o forse sta riflettendo su qualche squadra che non rientra pienamente nei requisiti. Insomma due giorni per chiarire meglio alcune situazioni e in questo senso ci sono speranze per il Messina che i posti per i ripescaggi possano salire da 5 a 6.

La squadra nel frattempo prosegue la preparazione, dopo la buona prova al triangolare Mike Morra di Capaci, in ritiro a Cascia. Una quindicina di giorni con il ritorno previsto in Sicilia poco prima di Ferragosto, il 14 il ritorno in città quando il Messina a quel punto conoscerà il proprio destino e le proprie avversarie.