Arriva a Messina il Corso “Gluten Free Dolce e Salato” dell’Accademia del Gusto

Guarnera nominato delegato Sicilia: due giorni di alta formazione tra eccellenze e innovazione

L’arte bianca senza glutine approda ufficialmente a Messina con un evento di grande rilievo professionale: il corso “Gluten Free Dolce e Salato” organizzato dall’Accademia del Gusto Gluten Free, ospitato il 17 e 18 novembre 2025 nella sede di Pizza’s World Messina. Un appuntamento che ha richiamato maestri, istruttori e pizzaioli di spicco del panorama nazionale.

A guidare le due giornate è stato il maestro Carmelo Guarnera, campione mondiale emerito e istruttore del Movimento Pizzaioli Italiani, affiancato dal maestro Paolino Bucca, figura storica dell’arte bianca e a sua volta campione mondiale.

Il corso ha rappresentato un momento di crescita tecnica e confronto professionale, ma anche un’occasione ufficiale per celebrare un nuovo traguardo: Paolino Bucca ha nominato Carmelo Guarnera delegato dell’Accademia del Gusto Gluten Free Dolce e Salato per la Sicilia, affiancandolo al maestro Salvatore Bucolo. Una designazione che valorizza anni di impegno nella formazione e nella diffusione della cultura gluten free.

Due giorni di formazione ai massimi livelli

Il laboratorio di Pizza’s World Messina ha visto alternarsi impasti, tecniche e preparazioni sia dolci che salate. I partecipanti – professionisti di grande esperienza – hanno avuto modo di confrontarsi su ricette e metodi avanzati: pizze classiche e senza glutine; pane con biga al 50%; pane ai sette cereali con biga al 100% (glutine); biscotti, crostate, pan di Spagna, torte di mele, torte al cioccolato; panettoni classici.

Una full immersion pensata per trasferire competenze complete e aggiornate, evidenziando la sempre maggiore richiesta di prodotti gluten free anche nel settore professionale.

Tra i partecipanti figuravano nomi di spicco come Giovanni De Santi, pluricampione del mondo; Daniel Guarnera, neo Campione Mondiale 2025 al Campionato della Pizza Piccante; Alessio Sgarlata, istruttore M.P.I. e direttore della sede ospitante; Salvatore Gentile, finalista al Mondiale della Pizza Piccante; e altri pizzaioli e pizzaiole di grande esperienza come Vittorio Calderone, Pasquale Sgarlata, Flavia Cucè, Olga Pavlova e Vincenzo Serio, delegato regionale M.P.I.

Riconoscimenti, amicizia e storia dell’arte bianca

Durante il corso, Paolino Bucca ha consegnato a Carmelo Guarnera una targa celebrativa accompagnata da una medaglia, in segno di riconoscimento per l’impegno, la professionalità e la lunga attività di formazione svolta in Italia e all’estero.

Lo stesso Guarnera, visibilmente emozionato, ha ricambiato consegnando all’amico e collega una targa di merito, sottolineando un legame fraterno che dura da oltre quarant’anni.

«Con Paolino – ha dichiarato Guarnera durante l’intervista – abbiamo scritto insieme pagine importanti della storia della pizza. È un’amicizia che va oltre il lavoro e che continua a dar vita a progetti innovativi, sempre con la stessa passione di quando abbiamo iniziato».

Non è mancato un riferimento ai recenti traguardi: Paolino Bucca, infatti, al Campionato Mondiale della Pizza Piccante di Scalea è stato insignito del titolo di Ambasciatore della Buona Pizza nel Mondo, un riconoscimento attribuito dal patron dell’evento Francesco Matellicani.

Non meno importante la targa consegnata al nuovo giovanissimo campione del mondo Daniel Guarnera

Il futuro: un grande laboratorio gluten free a Messina

Carmelo Guarnera ha annunciato anche un nuovo e importante progetto in arrivo: l’apertura a Messina di un mega laboratorio di produzione senza glutine, con l’obiettivo di sviluppare prodotti d’eccellenza destinati anche all’esportazione internazionale. Un’iniziativa che conferma l’ascesa del settore e l’impegno dei maestri messinesi nella ricerca e nell’innovazione.

«La storia della pizza continua» – hanno affermato Guarnera e Bucca – «e il 2026 sarà un anno ricco di nuovi traguardi. Lavoriamo ogni giorno affinché l’arte bianca italiana cresca, evolva e mantenga il suo ruolo nel mondo».