Con il passaggio di cinture si chiudono le attività della "Dragon Fire"

La Dragon Fire del maestro Domenico Tempini, domenica chiuderà la stagione agonistica con i consueti esami riservati alle cinture colorate "kyu" davanti ad una commissione tecnica nazionale assieme ad altre palestre che, a partire dalle ore 9.00 si riuniranno presso il Palamili.

Una stagione ottima quella fatta registrare dal team peloritano, non solo per la partecipazione al mondiale in Toscana a Massa di Carrara e due europei a Castellammare del Golfo i cui atleti, andati a podio sono entrati nella nazionale WFKSU (World Federation Kenpo Styles United) e WKL (World Kickboxing League), ma anche per le attività relative al sociale come, ad esempio, la giornata contro il bullismo e quella contro la violenza.

All’interno della palestra si sono organizzati anche corsi per primo soccorso e rianimazione con il sistema del defibrillatore adulto e pediatrico PBDLSD. e varie manifestazioni in piazza e le finali italiane WFKSU e quelle WKL con la manifestazione "Azzurri d'Italia" sono poi culminate nel mese di marzo con il passaggio di grado degli atleti a cintura nera.

A novembre il team, come lo stesso maestro Tempini tende a sottolineare, sarà presente ai campionati mondiali che si svolgeranno a Malta con parecchi atleti che saranno portacolori della nazionale.