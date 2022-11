Asm Taormina, Bartorilla direttore generale facente funzione - Tempostretto

La nomina deliberata dal Consiglio dl'Amministrazione

TAORMINA – Con delibera del Consiglio di amministrazione dell’ Asm, oggi pomeriggio Giuseppe Bartorilla (segretario generale del Comune) è stato nominato direttore generale facente funzione. Il parere dell’Anac ha così sbloccato una situazione di stallo che si era determinata in seguito alle dimissioni dell’ingegnere Priolo.

Il nuovo direttore generale facente funzioni già domani mattina adotterà gli atti necessari per sbloccare numerose pratiche congelate da tempo, oltre che a ratificare deliberati assunti dal CdA in questi mesi. “Grande risultato. Ora a spron battuto – il commento del sindaco, Mario Bolognari – per adottare il bilancio dell’azienda e assumere gli interinali”.