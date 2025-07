Asp Messina. Il campo del Mandalari è salvo e sarà in erba sintetica per i ragazzi di Giostra

Salta l'idea di realizzare un parcheggio. Per i ragazzi anche psicologo, dietologo e medici dello sport

Era al centro di un contenzioso per la realizzazione di un parcheggio al posto del terreno di gioco. Ma il campo sportivo del Mandalari verrà riqualificato con erba sintetica e reso disponibile ai ragazzi della zona. “Con i lavori – dice il direttore amministrativo dell’Asp Messina, Giancarlo Niutta – realizzeremo un progetto notevole dal punto di vista sociale. Abbiamo fatto una disamina di quelle che sono le finalità istituzionali dell’Asp e lavoriamo dunque sulla salute e la prevenzione. Abbiamo perciò ripreso una mia vecchia idea: quella di creare un Centro sportivo importante per il territorio. Faremo dei continui controlli sui nostri giovani per consentire un monitoraggio dello loro stato di salute. E quindi, monitorare il loro percorso di crescita, attraverso delle squadre multidisciplinari che prevederanno anche la presenza di uno psicologo, un dietologo e di medici dello sport proprio per cercare di prevenire quelli che sono dei conclamati disagi”.

Il parcheggio dell’ex Margherita

Per quanto riguarda la parte dell’area all’interno del parcheggio dell’ex ospedale Margherita, invece, dopo il sequestro effettuato qualche anno fa dalla sezione edilizia della polizia municipale, ora è tornata di proprietà dell’Azienda sanitaria provinciale che ha deciso di convertirla.

“L’Asp di Messina – spiega il direttore generale dell’Asp Messina, Giuseppe Cuccì – è da sempre parte integrata nel tessuto sociale della città e della provincia. Attraverso la riqualificazione di questo sito, che per tanto tempo è stato abbandonato e soprattutto riempito da incivili di rifiuti molto pericolosi, è stata per noi naturale questa decisione intrapresa da tutta la direzione strategica. Abbiamo voluto porre l’accento sul benessere della popolazione per liberarla dal pericolo di agenti chimici che possono influire sulla salute, visto il degrado che era presente, ma anche garantire dei corretti stile di vita, dando spazio ad aree devono diventare belle, utili, funzionali e aggreganti. L’obiettivo successivo è realizzare una Villetta giochi inclusiva, per permettere che sia fruibile pure dai bambini speciali. Interveniamo quindi, per convertire aree degradate e renderle così fruibili e aperte a tutti”.

La V Circoscrizione

Di questi argomenti si è parlato nel corso di una riunione nella sede della V Circoscrizione, a Messina.

“Grazie alla sinergia tra enti pubblici – ha aggiunto il presidente della V Circoscrizione Raffaele Verso – siamo riusciti a liberare finalmente quella parte dell’area del parcheggio dell’ex Margherita. L’Asp di Messina ha inteso recepire la nostra proposta di delibera del 2023 che chiedeva di bonificare quel sito e creare appunto una villetta inclusiva oltre al parcheggio. Un grande lavoro è stato fatto dalla direzione dell’Azienda sanitaria provinciale e li abbiamo ringraziati qui in Consiglio. Ma ci sono altri progetti che riguardano la nostra Circoscrizione sui quali si è discusso. Uno è proprio il campo sportivo Mandalari. Anche qui, la direzione strategica dell’Asp ha sposato l’indirizzo della comunità: quello di mantenere un polo sportivo”.