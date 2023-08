Asp Messina, Cisl chiede riapertura trattative su premi produttività - Tempostretto

Ancora niente premi produttività per i lavoratori dell'azienda sanitaria, non c'è accordo con i sindacati

Il tavolo di confronto tra l’Azienda sanitaria provinciale messinese e i sindacati dei lavoratori è saltato. A scaldare gli animi, l’ulteriore slittamento del pagamento dei premi produttività. All’annuncio, i sindacati hanno abbandonato l’incontro. Tutti tranne la Cisl Funzione pubblica.

Cisl Fp rimane al suo posto

“Siamo amareggiati per ciò che si è verificato oggi in sede di delegazione trattante. Quella odierna è una data da ricordare – spiega il segretario generale della CISL FP Giovanna Bicchieri – Dovevamo affrontare il secondo punto all’ordine del giorno, relativo al pagamento entro il mese di settembre della produttività, invece tutti i segretari delle altre sigle sindacali diverse dalla nostra hanno lasciato le loro postazioni e dopo tre richiami da parte del Commissario Straordinario, tutta l’amministrazione dell’azienda non avendo riscontro è andata via portando con sé la possibilità di pagare la tanto attesa produttività si lavoratori.”

“Riaprire il confronto”

Bicchieri spiega il perché della diversa posizione della Cisl e chiede all’Asp di riaprire le trattative: “Mai il segretario della Cisl Fp e la sua RSU hanno lasciato le loro postazioni pregiudicando il ristoro economico dei lavoratori iscritti e non al sindacato. Chiediamo ad ASP Messina di riconvocarci immediatamente per assicurare il pagamento della produttività entro e non oltre il mese di settembre. Non permetteremo che a pagare siano i dipendenti dell’azienda”