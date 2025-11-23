Assertività, la chiave per relazioni autentiche e il rispetto di sé

Dopo una relazione tossica, ricostruire l’autostima diventa essenziale. La rubrica settimanale della psicoterapeuta Francesca Saccà

di Francesca Saccà, Psicoterapeuta

Quante volte ci siamo trovati a dover giustificare comportamenti di cui non avevamo alcuna colpa? Dopo una relazione tossica, specie con una figura narcisista, ricostruire l’autostima e liberarsi dai sensi di colpa ingiustificati diventa essenziale.

In questo contesto, adottare uno stile comportamentale assertivo rappresenta un importante tassello per la propria rinascita.

Ma cosa significa esattamente essere assertivi?

Essere assertivi vuol dire saper esprimere in modo chiaro e diretto le proprie emozioni, i propri bisogni e difendere i propri diritti, nel rispetto degli altri e senza conformarsi automaticamente ai loro desideri.

Questo modo di comunicare si contrappone a comportamenti passivi o passivo-aggressivi, tipici di chi vive relazioni disfunzionali. Nella fattispecie lo stile passivo è caratterizzato da una totale sottomissione nei confronti dell’altro. Lo stile passivo-aggressivo invece si manifesta con una miscela di passività mista a rabbia espressa in modo non diretto.

L’adozione di una condotta assertiva non significa imporre la propria volontà in maniera autoritaria. Al contrario, implica il riconoscimento della libertà individuale (sia propria che degli altri) e la capacità di adottare le misure necessarie per non farsi manipolare.

Una persona che adotta uno stile comportamentale assertivo possiede una serie di caratteristiche distintive:

Vive le relazioni in modo onesto, aperto e disponibile

Sa riconoscere ed esprimere le proprie emozioni

È abile nell’ascoltare gli altri, ma prende decisioni in autonomia

Non si colpevolizza quando non ha commesso errori

Riesce a smascherare i falsi sensi di colpa indotti da manipolatori

Evita di giudicare o incolpare gli altri, mantenendo una mente aperta

Non è rigida e sa cambiare opinione quando necessario.

Non consente a nessuno di manipolarla o di imporle comportamenti non desiderati.

Favorisce la collaborazione e il supporto reciproco

– Possiede una buona autostima e un senso di autoefficacia, valutandosi in modo equilibrato

– Rispetta la propria salute, sia fisica che mentale.

Per chi ha sperimentato relazioni con persone narcisiste, sviluppare abilità assertive aiuta a gestire dinamiche basate su ricatti psicologici.

Attraverso l’utilizzo dell’assertività si impara a:

Riconoscere e accettare le proprie emozioni

Stabilire confini chiari e salutari nelle relazioni

Affermare il proprio valore senza schiacciare gli altri

– Creare relazioni di amore e rispetto con sé stessi e con gli altri



L’assertività è una competenza che si può apprendere e affinare. L’approccio assertivo è il modello comportamentale più efficace per trasformare il rapporto con sé e con gli altri e per mettere un sano confine a dinamiche relazionali tossiche. Investire in questo percorso significa prendersi cura di sé, costruire relazioni autentiche e vivere una vita libera da condizionamenti e pregiudizi.

