Assistenza domiciliare integrata, oggi la scadenza per le domande

S. Teresa. Attivabili i servizi Osa e Oss per cittadini ultrasessantacinquenni non autosufficienti

S. TERESA DI RIVA – Il Distretto socio sanitario D32 ha ottenuto un finanziamento per potenziare l’assistenza domiciliare integrata nel comune di Santa Teresa di Riva. I cittadini ultrasessantacinquenni in condizioni di non autosufficienza che necessitano di assistenza continua possono richiedere il servizio Osa e Oss entro il 12 aprile 2024.

La modulistica per la richiesta del servizio è disponibile presso l’ufficio Servizi sociali del comune e sul sito istituzionale. La domanda deve essere corredata da: documento di riconoscimento, documentazione medica attestante condizioni di disabilità grave ai sensi della L. 104, art. 3 comma 3, eventuale certificazione attestante invalidità civile al 100%, attestazione Isee completa di dichiarazione sostitutiva unica, documentazione attestante la condizione economica dell’anno 2023. L’istanza dovrà essere presentata entro il 12 aprile 2024 presso l’ufficio protocollo del comune.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Servizi sociali del comune di Santa Teresa di Riva. La scadenza per la presentazione delle domande è il 12 aprile 2024. Il servizio di assistenza domiciliare integrata offre supporto e assistenza a persone anziane, disabili o in condizioni di fragilità che necessitano di aiuto per le attività quotidiane. Gli operatori socio-sanitari (Osa) e gli operatori socio-assistenziali (Oss) forniscono un’ampia gamma di servizi, tra cui: aiuto nell’igiene personale e nella vestizione, assistenza nella preparazione dei pasti e nell’assunzione dei farmaci, sostegno nelle attività domestiche, come la spesa e le faccende, accompagnamento a visite mediche e terapie, supporto psicologico e sociale. Il servizio è personalizzato in base alle esigenze individuali di ogni utente. Un’équipe di professionisti, composta da assistenti sociali, medici e operatori sanitari, elabora un piano di intervento individualizzato che viene regolarmente monitorato e aggiornato.

Il servizio di assistenza domiciliare integrata offre numerosi benefici, tra cui: miglioramento della qualità della vita delle persone assistite, mantenimento dell’autonomia e della capacità di vivere nella propria casa, riduzione del ricorso al ricovero in strutture assistenziali, alleggerimento del carico di cura per le famiglie.

Per richiedere il servizio di assistenza domiciliare integrata, è necessario rivolgersi all’ufficio Servizi sociali del comune di residenza. L’ufficio Servizi Sociali valuterà la richiesta e, se accolta, elaborerà un piano di intervento individualizzato.