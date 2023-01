Associazione Bersaglieri, ricomposta la sezione di Taormina-Giardini Naxos - Tempostretto

Presidente è stato nominato Giuseppe Raneri

TAORMINA – Prosegue il lavoro dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che, dopo avere eletto nei giorni scorsi il nuovo Consiglio provinciale, ha provveduto anche alla ricomposizione degli organi statutari del direttivo della sezione di Taormina-Giardini Naxos. Alla luce dell’ultimo incontro, questo risulta così formato: Giuseppe Raneri (presidente), Giorgio Magari (vice presidente), Antonio Lombardo, Gaetano Crisafulli e Francesco Stracuzzi (consiglieri).

Il Consiglio provinciale, che rimarrà in carica per il prossimo triennio, risulta invece composto da: Giovanni Saglimbeni (presidente), Mario Pistella (vice presidente), Filiberto Corso, Giovanni Crupi e Pietro Nucifora. Si registra quindi un certo fermento, tra i “cappelli piumati”, per fare crescere, anche nella provincia peloritana, l’Associazione Nazionale Bersaglieri.

“Il nostro obiettivo più immediato – ha detto a tal proposito il presidente provinciale Giovanni Saglimbeni – è quello di incrementare il numero degli iscritti e creare due nuove Sezioni a Messina e a Patti. Successivamente, faremo in modo di organizzare un raduno provinciale o regionale che possa richiamare, attorno alla mitica Fanfara, ex bersaglieri e tantissimi cittadini che, come sempre, non mancheranno di far sentire il loro calore a un Corpo dell’Esercito Italiano sempre in prima linea in difesa della Patria”.