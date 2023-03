Assurdo. È di nuovo sporco il parcheggio appena ripulito - Tempostretto

Il parcheggio di via Noviziato Casazza era stato appena ripulito. Qualche incivile è tornato ad usarlo per lasciare rifiuti. Così non si può continuare.

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Riavviato l’uso come discarica di inerti e rifiuti vari nel parcheggio di via Noviziato Casazza, appena ripulito. Attendo l’intervento del presidente di Circoscrizione Matteo Grasso. Intanto per mail l’ho informato personalmente. Speriamo che anche questa volta Tempostretto sia come sempre utile e produttivo di risultati”.

