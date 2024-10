Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

RGE 118/2023 CASTROREALE (ME) – FRAZIONE BAFIA, VIA PAPAIANNI, 24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ per la quota di 1/1 di fabbricato a schiera unifamiliare a triplice elevazione fuori terra oltre seminterrato, della superficie totale di circa 180 mq, composto da zona giorno e angolo cottura al piano terra, tre camere da letto e wc al piano primo, terrazza e torrino scala con deposito al piano secondo, due locali di sgombero al piano seminterrato da cui si accede a corte esterna. NCEU del Comune di Castroreale, foglio 47 particella 2433, cat. A/2, classe 4, cons. 8 vani, r.c. € 256,16. Prezzo base Euro 75.500,00. Offerta minima: Euro 56.625,00. Termine presentazione offerte: 16/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/12/24 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 118/2023 BC872699

RGE 107/2023 LIPARI (ME) – FRAZIONE CANNETO, VIA TORRENTE BOCCETTA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO sito in Lipari via Torrente Boccetta snc frazione Canneto piano 1, nel N.C.E.U. del Comune di Lipari.al Foglio 69, part. 581, sub 15, catasto FABBRICATI, cat. a/2 CONSISTENZA 3 vani ,per la quota di 1000/1000, superfice commerciale 63,52 rendita 278,89. Prezzo base Euro 145.900,00. Offerta minima: Euro 109.425,00. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/12/24 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 107/2023 BC872489

RGE 82/2022 LIPARI (ME) – VIA FILIPPO MANCUSO SNC, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LASTRICO SOLARE della superficie commerciale di 11,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Porzione di lastrico solare al terzo piano di un edificio a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato. L’oggetto di procedura, identificato catastalmente al foglio 88 particella 401 sub. 58 (catasto fabbricati), categoria F/5, consistenza 110 mq. LASTRICO SOLARE della superficie commerciale di 10,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Porzione di lastrico solare al terzo piano di un edificio a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato. L’oggetto di procedura, identificato catastalmente al foglio 88 particella 401 sub. 59 (catasto fabbricati), categoria F/5, consistenza 100 mq. LASTRICO SOLARE della superficie commerciale di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Porzione di lastrico solare al terzo piano di un edificio a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato. L’oggetto di procedura, identificato catastalmente al foglio 88 particella 401 sub. 60 (catasto fabbricati), categoria F/5, consistenza 120 mq. LASTRICO SOLARE della superficie commerciale di 6,90 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Porzione di lastrico solare al terzo piano di un edificio a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato. L’oggetto di procedura, identificato catastalmente al foglio 88 particella 401 sub. 61 (catasto fabbricati), categoria F/5, consistenza 69 mq. LASTRICO SOLARE della superficie commerciale di 11,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Porzione di lastrico solare al terzo piano di un edificio a tre elevazioni f.t. oltre piano cantinato. L’oggetto di procedura, identificato catastalmente al foglio 88 particella 401 sub. 62 (catasto fabbricati), categoria F/5, consistenza 110 mq. L’intero edificio sviluppa 4 piani, 3 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1983. Prezzo base Euro 50.900,00. Offerta minima: Euro 38.175,00. Termine presentazione offerte: 06/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 11/12/24 ore 10:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Imbruglia tel. 0909281335. Rif. RGE 82/2022 BC872769

RGE 23/2023 LIPARI (ME) – VIA GIUSEPPE PICONE – ISOLA DI STROMBOLI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DELLA ABITAZIONE INDIPENDENTE sita a Lipari, in via Giuseppe Picone snc, frazione Isola di Stromboli – Comune di Lipari, cat a/4, di vani 3,5, riportato a NCEU sez. urb. 004, foglio 24, part. 905, rendita € 406,71. L’immobile è costituito da una elevazione fuori terra, oltre il piano seminterrato, con annessa piccola veranda e appezzamento di terreno. Superficie comm.le mq 106,62 c.a.; corte esterna mq 118 c.a. Prezzo base Euro 168.500,00. Offerta minima: Euro 126.375,00. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/12/24 ore 16:30. c/o Via Firenze n. 50 Barcellona Pozzo Di Gotto Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Massimiliano Chiofalo tel. 0909798682. Rif. RGE 23/2023 BC872745

RGE 101/2023 MILAZZO (ME) – VIA SALVATORE MAIORANA N. 32 “RESIDENCE ANNA” – P 2° – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO al secondo piano di un fabbricato a sei elevazioni f.t., sito in Milazzo (Me) Via Salvatore Maiorana n. 32 “Residence Anna” – p 2° (terza elev. f.t.) – Scala. A – int. 7, della superficie commerciale di 146,12 mq. In Catasto Fabbricati Comune di Milazzo al foglio 5 particella 289 sub. 18, categoria A/2, classe 7, consistenza 7,5 vani, R.C. € 406,71, indirizzo catastale: Via Salvatore Maiorana n. 32 – Scala A – Interno 7, Piano: 2. Prezzo base Euro 140.000,00. Offerta minima: Euro 105.000,00. Termine presentazione offerte: 16/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/12/24 ore 18:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott.ssa Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Antonio Pittau tel. 3925794567. Rif. RGE 101/2023 BC872783

RGE 129/1998 MILAZZO (ME) – VIA SAN GIUSEPPE, 81 – LOTTO 3) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIO FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE ad unica elevazione fuori terra, in scarse condizioni di manutenzione, identificato nel C.F. del Comune di Milazzo al foglio 24, particella 4 sub.1. Presenta difformità regolarizzabili. Prezzo base Euro 21.588,00. Offerta minima: Euro 16.191,00. Rilancio Minimo: Euro 800,00. Termine presentazione offerte: 11/12/24 ore 12:00. VIA SAN DOMENICO, 46 – LOTTO 7) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIA UNITÀ PER CIVILE ABITAZIONE – in scarse condizioni di manutenzione – posta al piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra e munita di corte retrostante, identificata nel C.F. del Comune di Milazzo al foglio 24, particella 154 sub.1. Presenta difformità regolarizzabili; sulla corte esterna sono state realizzate sovrapposizioni da demolire. Prezzo base Euro 32.061,00. Offerta minima: Euro 24.045,75. Rilancio Minimo: Euro 1200,00.Termine presentazione offerte: 11/12/24 ore 12:00. VIA SAN DOMENICO, 48 – LOTTO 8) iNTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIA UNITÀ PER CIVILE ABITAZIONE – in scarse condizioni di manutenzione – posta al piano primo e parziale piano secondo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra, identificata nel C.F. del Comune di Milazzo al foglio 24, particella 154 sub.2. Presenta alcune difformità rispetto alla planimetria del 1939. Prezzo base Euro 49.725,00. Offerta minima: Euro 37.293,75. Rilancio Minimo: Euro 2000,00. Termine presentazione offerte: 11/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 12/12/24 ore 10:00. c/o c/o studio legale Mazzù, Via Garibaldi, 48 Barcellona Pozzo Di Gotto G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Natale Galipò tel. 0906413095. Rif. RGE 129/1998 BC872755

RGE 98/2023 MILAZZO (ME) – VIA SAN PAOLINO, 63 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – QUOTA INTERA IN PIENA PROPRIETÀ sita nel Comune di Milazzo, Via San Paolino, n. 63 (piano terra e piano primo) sono parti DI UN UNICO IMMOBILE IN STILE VILLA PADRONALE DI CAMPAGNA, la cui costruzione, legata all’attività agricola dei vecchi proprietari, si presume, risalga a data antecedente al 1939. Si distinguono in: – Abitazione di tipo signorile, posta a piano primo, composta da nove vani e accessori, libera da costruzioni su tutti e quattro i lati principali poiché delimitata all’esterno da uno spazio adibito a giardino e corte comune, di pertinenza. Il prospetto principale si affaccia sulla Via San Paolino. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censita al foglio 8, particella 189, sub 2, categoria A/2, classe 4, consistenza 9 vani e rendita euro 297,48. Sviluppa una superficie complessiva di 138,88 mq totale (s.u.n. + s. aree scoperte). – Abitazione, posta a piano terra, composto da tre vani e accessori, utilizzata come ufficio. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censito al foglio 8, particella 189, sub 3, categoria A/1, classe 1, consistenza 3 vani e rendita euro 348,61. Sviluppa una superficie complessiva di 86,61 mq totale (s.u.n. + s. aree scoperte). – Abitazione, posta a piano terra, composto da cinque vani. Nel Catasto fabbricati del comune di Milazzo, risulta censito al foglio 8, particella 189, sub 4, categoria A/4, classe 4, consistenza 5 vani e rendita euro 111,04. Sviluppa una superficie complessiva di 51,98 mq totale. L’immobile risulta disabitato e in stato di completo abbandono. Prezzo base Euro 288.225,00. Offerta minima: Euro 216.169,00. Termine presentazione offerte: 16/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/12/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Benedetto Calderone tel. 0909795034 – 3284144658. Rif. RGE 98/2023 BC872291

RGE 74/2020 PACE DEL MELA (ME) – VIA CAMASTRÀ, 57/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DELL’APPARTAMENTO sito ai piani 2-3 di una porzione di fabbricato a quattro elevazioni fuori terra (scala 6), facente parte di due schiere di fabbricati del medesimo complesso “Belvedere”, a cui si accede dalla pubblica Via Camastrà attraverso un cancello ed una stradella, con superficie commerciale di 116,68 mq, in N.C.E.U. al Fg. 12 part. 1262 sub 18, cat. A/2, cl. 06, vani 6,5, rendita Euro 305,48 munito di posto auto (stallo 18). Immobile libero, in discreto stato di manutenzione, presenta difformità edilizie sanabili con una spesa stimata in Euro 3.700,00. Prezzo base Euro 30.800,00. Offerta minima: Euro 23.100,00. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/12/24 ore 16:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Pirri tel. 0909797099. Rif. RGE 74/2020 BC872209

RGE 97/2022 PACE DEL MELA (ME) – VIA PACE GIAMMORO N. 13 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI UN APPARTAMENTO con vista al 2° p. di mq. 118,90, int. 6, corpo B, residence Bellavista, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere singole, una doppia, w.c., bagno e ripostiglio, oltre cantina al p.S1 e posto auto scoperto. In catasto: Foglio 7, particella 1447, sub 47, cat. A/2, cl. 6, vani 6, r.c. € 281,99 e sub 17, cat. C/2, cl. 3, consistenza 21 mq, rendita € 31,45 e sub 86, cat. C/6 cl.1, consistenza 12 mq, rendita € 15,49. Prezzo base Euro 70.074,00. Offerta minima: Euro 52.555,50. Termine presentazione offerte: 06/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 11/12/24 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Anna Smedile. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Provvidenza Mirabile Aliquò tel. 3925175519. Rif. RGE 97/2022 BC872788

RGE 108/2021 SAN FILIPPO DEL MELA (ME) – FRAZIONE CATTAFI – CORSO PALMIRO TOGLIATTI (GIÀ VIA NAZIONALE ARCHI), 156 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO a San Filippo del Mela (ME), Corso Palmiro Togliatti 156, Fraz. Cattafi, (già Via Nazionale Archi), della superficie commerciale di 137,70 mq circa, sito al piano terra-rialzato di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra e piano seminterrato, composto da ingresso su disimpegno e corridoio, nell’ala sinistra tre camere da letto e un bagno, nell’ala destra il salone, un altro bagno e la cucina abitabile. Dalle camere e dalla cucina si può accedere ai balconi. Prezzo base Euro 46.000,00. Offerta minima: Euro 34.500,00. Termine presentazione offerte: 16/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 20/12/24 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianluca Carrozza tel. 0909701537 – 3495869143. Rif. RGE 108/2021 BC872775

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

RGE 90/2022 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – VIA CASE SPARSE POPOLARI FONDACO NUOVO, 18 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – NEGOZIO a piano terra di una fabbricato a tre elevazioni f.t. costituito da un unico vano, antiwc e wc, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 18 superficie commerciale mq. 121,00. L’unità immobiliare presenta la sola pertinenza esclusiva del parcheggio posto all’interno dell’area condominiale per una superficie pari a 33,28 mq.; – NEGOZIO a piano terra di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra costituito 5 vani, 2 disimpegni, anti wc, wc, wc disabili, di natura C1 ( Negozio e Bottega) in catasto fabbricati fg. 12 part. 748 sub. 34 superficie commerciale 112 mq, L’unità immobiliare ha una superficie di pertinenza esclusiva ovvero il parcheggio destinato all’attività commerciale di mq. 33,50. Le due unità immobiliari sono messe in comunicazione mediante l’apertura di un varco sulla muratura di confine dei due subalterni. Presentano difformità edilizia e catastali regolarizzabili. Prezzo base Euro 172.889,06. Offerta minima: Euro 129.666,79. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/12/24 ore 17:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Stefania Provvidenza Calabrò tel. 3209430050. Rif. RGE 90/2022 BC872377

RGE 36/2021 BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) – FRAZIONE S. VENERA – VIA PAOLO GRECO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – 1. MAGAZZINO/DEPOSITO al piano cantinato, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 2, categoria C/2, classe 1, consistenza 1.016 mq, superficie commerciale 1.135,51 mq, altezza interna 3,43 m, rendita 1.993,94 Euro; 2. NEGOZIO al piano terra, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 3, categoria C/1, classe 7, consistenza 498 mq, superficie commerciale 538,35 mq, altezza interna di 3,63 m, rendita 11.496,64 Euro; 3. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 4, categoria A/10, classe 1, consistenza 3 vani, superficie commerciale 61,07 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 402,84 Euro; 4. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 5, categoria A/10, classe 1, consistenza 2 vani, superficie commerciale 59,04 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 268,56 Euro; 5. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 6, categoria A/10, classe 1, consistenza 3,5 vani, superficie commerciale 108,86 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 469,98 Euro; 6. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 7, categoria A/10, classe 1, consistenza 3 vani, superficie commerciale 81,97 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 402,84 Euro; 7. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 8, categoria A/10, classe 1, consistenza 3,5 vani, superficie commerciale 92,05 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 469,98 Euro; 8. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 9, categoria A/10, classe 1, consistenza 2,5 vani, superficie commerciale 80,11 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 335,70 Euro; 9. UFFICIO al piano primo, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 10, categoria A/10, classe 1, consistenza 3 vani, superficie commerciale 71,64 mq, altezza interna 2,95 m, rendita 402,84 Euro; 10. LASTRICO SOLARE, identificato nel NCEU al foglio 34, part. 1120, sub. 11, categoria F/5, superficie lorda complessiva 1.160,74 mq, consistenza 1.002 mq. Prezzo base Euro 427.000,00. Offerta minima: Euro 320.000,00. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/12/24 ore 17:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Cappellano tel. 3890795057. Rif. RGE 36/2021 BC872778

RGE 26/2023 LIPARI (ME) – FRAZIONE PIANOCONTE – VIA STRADALE – SP 179, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DEL LOCALE COMMERCIALE (categoria C/1), ad unica elevazione fuori terra, accessibile da strada provinciale, con destinazione a pizzeria, bar ristorante, di 274 mq utili, corte coperta d’accesso di 50 mq e terrazzo esterno coperto a pergolato di 230 mq (superficie commerciale di 368,55 mq); ad oggi, occupato (esiste già ordine di liberazione), sito in Lipari, via stradale- SP 179 snc, frazione Pianoconte; in catasto al fg. 91, particella 22, sub 1 (esiste una copertura e chiusura laterale con struttura precaria da rimuovere). Prezzo base Euro 270.000,00. Offerta minima: Euro 202.500,00. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/12/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Gianpiero Picciolo tel. 0909296269 – 3495932071. Rif. RGE 26/2023 BC873139

RGE 129/1998 MILAZZO (ME) – VIA SAN GIUSEPPE, 83 – LOTTO 4) INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VECCHIO FABBRICATO POSTO AL PIANO TERRA E UTILIZZATO COME DEPOSITO, in scarse condizioni di manutenzione, identificato nel C.F. del Comune di Milazzo al foglio 24, particella 4 sub.2. Prezzo base Euro 20.460,00. Offerta minima: Euro 15.345,00. Termine presentazione offerte: 11/12/24 ore 12:00. Rilancio Minimo: Euro 800,00. Vendita senza incanto 12/12/24 ore 10:00. c/o studio legale Mazzù, Via Garibaldi, 48 Barcellona Pozzo Di Gotto G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Natale Galipò tel. 0906413095. Rif. RGE 129/1998 BC872756

RGE 89/2023 MILAZZO (ME) – FRAZIONE SANTA MARIA DELLE GRAZIE, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, 221 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) A) DEPOSITO COMMERCIALE sito in Milazzo via Madonna delle Grazie n. 221 frazione Santa Maria delle Grazie piano t, nel N.C.E.U. del Comune di Milazzo (ME).al Foglio 20, part. 172 sub 3, catasto FABBRICATI,per la quota di 1000/1000, superfice commerciale 240 m2 B) NEGOZIO sito in Milazzo via Madonna delle Grazie n. 221 frazione Santa Maria delle Grazie piano 1, nel N.C.E.U. del Comune di Milazzo (ME).al Foglio 20, part. 172 sub 3, catasto FABBRICATI,per la quota di 1000/1000, superfice commerciale 240 m2. Prezzo base Euro 284.000,00. Offerta minima: Euro 213.000,00. Termine presentazione offerte: 09/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 13/12/24 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Concetta Triscari Barberi tel. 3450198710. Rif. RGE 89/2023 BC872697

RGE 110/2016 RODI’ MILICI (ME) – VIA SAN BARTOLOMEO, 177 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) MAGAZZINO in catasto al fg. 24, part. 400 sub 1,cat. C/2, cl 3, sup. cat. mq. 67, rend. C. 82,37, via San Bartolomeo n. 179 , p. 1, appartamento per civile abitazione in catasto part. 400 sub 2, cat. A/4, cl 3, vani 5,5, sup. cat. mq 114, rend. € 204,52 e terreno fg. 24 part. 401, seminativo, cl. 3 ,are 1,00, r.d. € 0,31. Prezzo base Euro 8.310,75. Offerta minima: Euro 6.233,00. Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Cultrera tel. 0909224046. Rif. RGE 110/2016 BC872369

RGE 110/2016 TERME VIGLIATORE (ME) – VIA PRAIA VIGLIATORE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) FABBRICATO RURALE a semplice elevazione, adibito a deposito-magazzino, con all’interno ambienti costituiti da un vano con un piccolo wc ben rifiniti e dotati di pavimenti e rivestimenti in gres-ceramico; dotato di impianto elettrico, idrico e fognario perfettamente funzionanti. Incatasto al fg. 7 part. 410, cat. C/2, cl 2, sup. cat. mq 24, rend.21,69,. Prezzo base Euro 3.375,00. Offerta minima: Euro 2.532,00. Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Cultrera tel. 0909224046. Rif. RGE 110/2016 BC872370

Terreni

RGE 158/1995 LIPARI (ME) – ISOLA VULCANO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LOTTO D.1: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO in Vulcano (Lipari) ubicato a destra della strada provinciale che conduce a Vulcanello, esteso catastalmente mq 192.570, incolto produttivo, individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 2, part. 271 (ex part. 3), di ha 17 are 21 ca 60, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part.272 (ex part. 3), in ditta aggiornata, di ha 1 are 00 ca 10; part. 273 (ex part. 3), in ditta aggiornata, di ha 1 are 04 ca 00. PREZZO BASE € 460.410,75 – RILANCIO MINIMO € 20.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 345.308,06. Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) LOTTO D.3: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO in Vulcano (Lipari) intercluso, nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, particella 6, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 2 are 13 ca 20. PREZZO BASE € 50.967,00 – RILANCIO MINIMO € 2.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 38.225,25. Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) LOTTO D.4: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO RUSTICO in Vulcano (Lipari) ubicato alla destra della strada Provinciale che conduce a Vulcano Piano, distinto nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, part. 53, pascolo cespugliato, are 14 ca 76, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part. 54, in ditta aggiornata, incolto produttivo, are 81 ca 43; part.168 (ex part.55), in ditta aggiornata, incolto produttivo, are 59 ca 61; part.169 (ex part.55), in ditta aggiornata, incolto produttivo, are 22 ca 80; part.170 (ex part.58), qualità incolto produttivo, are 13 ca 24; part.171 (ex part.58), qualità incolto produttivo, are 3 ca 14; part.172 (ex part.58), qualità incolto produttivo, are 1 ca 62. Sulle particelle 169 e 170 risulta pendente giudizio di merito per l’accertamento dell’acquisto per usucapione; altro giudizio di merito per l’acquisto a titolo di usucapione risulta pendente sulle particelle 54, 168 e 172. PREZZO BASE €.93.712,50 – RILANCIO MINIMO € 3.500,00 -OFFERTA MINIMA: € 70.284,38 . Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) LOTTO D.6: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI APPEZZAMENTO DI TERRENO in Vulcano (Lipari) con accesso dalla Via Sotto Lentia, avente superficie complessiva di mq. 17.686 circa, censito nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, part.57, incolto produttivo, are 74 ca 73, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part.81, pascolo cespugliato, ha 1 are 02 ca 13, in ditta a terzi (dal 18.04.1997). PREZZO BASE € 126.841,50 – RILANCIO MINIMO € 5.500,00 – OFFERTA MINIMA: € 95.131,13. Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) LOTTO D.10: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI VASTO FONDO in Vulcano (Lipari) costituito da terreni, confinanti tra loro, che ricadono in parte sulle pendici del vulcano ed in parte nella vallata e sono separati dalla strada provinciale che conduce alle Località Vulcano Piano e Gelso. Una porzione del detto fondo, estesa catastalmente mq 69.200, è censita nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 6, part. 12, pascolo, ha 3 are 46, in ditta a terzi (dal 18.04.1997); part.143 (ex particella 13), in ditta a terzi (dal 18.04.1997), porzione AA: pascolo cespugliato, are 25 ca 06 – porzione AB: pascolo, ha 3 are 20 centiare 94. L’altra porzione del fondo, estesa catastalmente mq 2.511.540, è censita nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 7, part. 417 (ex part.13), in ditta aggiornata, incolto sterile, ha 113 are 91 centiare 30; part.14, in ditta a terzi (dal 16.07.1998), pascolo cespugliato, ha 64 are 67 ca 20; part.15, in ditta a terzi (dal 16.07.1998), pascolo cespugliato, ha 1 are 82 ca 40; part.16, in ditta a terzi (dal 16.07.1998), pascolo cespugliato, ha 41 are 47 ca 80; part.22, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 19 are 30 centiare 82; part.32, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, are 86 ca 29; part.33, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 7 are 06 ca 79; part.62, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, ha 1 are 62 ca 40; part.63, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 16; part.64, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 24 ca 40. PREZZO BASE € 1.850.872,50 – RILANCIO MINIMO € 80.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 1.388.154,38 Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 6) LOTTO D.11: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO RUSTICO ubicato nell’isola di Vulcano (Lipari), contrada Saraceno, avente superficie complessiva di mq. 600.900 ed individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 9, part.1, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto produttivo, ha 2 are 64; part.3, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto produttivo, ha 15 are 96 centiare 90; part.4, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 45 ca 50; part.5, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, ha 1 are 22 centiare 60; part.7, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, ha 39 are 35 centiare 80; part. 8, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 28 ca 40; part.9, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 15 ca 80. PREZZO BASE € 430.974,27 – RILANCIO MINIMO € 18.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 323.230,70 Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. LIPARI (ME) – ISOLA DI VULCANO – CONTRADA SARACENO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) LOTTO D.11- BIS: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO RUSTICO ubicato nell’isola di Vulcano (Lipari), contrada Saraceno, avente superficie complessiva di mq. 363.200 ed individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 9, part.2, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), porzione AA: pascolo cespugliato, ha 1 are 97 centiare 63 – porzione AB , pascolo, ha 34 are 34 centiare 37. Risulta sottoposto a provvedimento di sequestro probatorio da parte della Procura della Repubblica del Tribunale di Barcellona P.G. PREZZO BASE € 260.466,48 – RILANCIO MINIMO € 11.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 195.349,86. Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 8) LOTTO D.12: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO in Vulcano (Lipari) che ricade lungo le pendici del Cratere e interessa in parte un vecchio sentiero comunale che conduce alla sommità del cratere stesso, distinto nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 7, part.21, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, ha 2 are 15 ca 57; part.71, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto sterile, are 45 ca 97. PREZZO BASE € 62.523,00 – RILANCIO MINIMO € 2.600,00 – OFFERTA MINIMA: € 46.892,25 Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 9) LOTTO D.13: INTERA PIENA PROPRIETÀ DI FONDO RUSTICO intercluso in Vulcano (Lipari), esteso catastalmente mq 18.944, ricadente in prossimità della strada comunale Punta d’Aria ed individuato nel C.T. del Comune di Lipari (Sezione Vulcano) al foglio di mappa 21, part.53, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 62 ca 08; part. 54, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), incolto produttivo, are 37 ca 23; part.259, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo, are 37 ca 94; part.261, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo, are 13 ca 60; part.98, in ditta a terzi (dal 18.04.1997), pascolo cespugliato, are 38 ca 59. PREZZO BASE € 45.288,00 – RILANCIO MINIMO € 2.000,00 – OFFERTA MINIMA: € 33.966,00. Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 17/12/24 ore 11:00. Procedure esecutive immobiliari riunite n.158-163/1995 R.G.E. Tribunale di Barcellona P.G..Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita Avv. Natale Galipò tel. 0906413095. Custode Giudiziario Avv.ti Natale Galipò e Attilio De Gregorio tel. 0906413095 – 3287377354. RGE 158/1995 BC872586

RGE 110/2016 NOVARA DI SICILIA (ME) – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 7) TERRENO BOSCHIVO, in catasto al fg. 10 part. 338, bosco ceduo, cl. 1, ettari are 43 centiare 90, r.d. € 29,73. Prezzo base Euro 2.531,00. Offerta minima: Euro 1.898,00. Termine presentazione offerte: 13/12/24 ore 12:00. Vendita senza incanto 18/12/24 ore 16:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Giuseppe Lo Presti. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Daniela Cultrera tel. 0909224046. Rif. RGE 110/2016 BC872368