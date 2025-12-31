Messina. Detenzione di botti pericolosi, arrestato 17enne a Bordonaro

I carabinieri hanno rinvenuto 64 candelotti di fabbricazione artigianale, custoditi all’interno di un mezzo nella disponibilità del giovane

MESSINA – Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 17enne, ritenuto responsabile di detenzione abusiva di esplosivi. A scoprirlo sono stati i militari della Stazione di Messina Bordonaro, durante una perquisizione eseguita nella zona sud nell’ambito dei controlli predisposti in occasione delle festività di fine anno per prevenire e contrastare la detenzione illegale di artifizi pirotecnici.

Nella circostanza, i carabinieri hanno rinvenuto 64 candelotti di fabbricazione artigianale, custoditi all’interno di un mezzo nella disponibilità del giovane. Tutto il materiale sequestrato è stato esaminato e messo in sicurezza dai Carabinieri Artificieri del Comando Provinciale di Palermo, i quali ne hanno accertato la pericolosità e lo hanno accantonato presso un deposito autorizzato.

Il minore è stato poi trasferito presso un centro di prima accoglienza, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.