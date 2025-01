Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Immobili a Villaggio Aldisio, Larderia Superiore, Roccalumera, Rometta

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” martedì 14 gennaio 2025

RGE 129/2022. In Messina (ME), Via Adolfo Vetrano, Larderia Superiore – Lotto UNICO: Fabbricato composto da 3 piani fuori terra. L’immobile per civile abitazione costituito da una cucina/pranzo e un bagno al piano terra e, un primo piano da due camere, ed un secondo piano con una camera e un bagno ed un piccolo terrazzo. Superficie catastale totale è di mq 107 escluso le aree scoperte di 101 mq. PREZZO BASE Euro 27.775,00. Offerta minima Euro 20.831,25. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 28/03/2025 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 166/2022. In Messina (ME), Via Alcantara 9 – Lotto UNICO: Appartamento composto da un ingresso che da su un soggiorno, un corridoio; due camere; una cucina/pranzo, un bagno, un ripostiglio ed è dotato di balcone. L’appartamento è posto al piano secondo di un fabbricato. La superficie lorda dell’appartamento è di circa 94 mq a cui bisogna aggiungere l’incidenza della superficie del balcone 5,50 mq (circa). PREZZO BASE Euro 47.506,00. Offerta minima Euro 35.629,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/03/2025 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 201/2023. In Roccalumera (ME), Via Verdi 50 – Lotto UNICO: Appartamento posto al secondo piano composto da: camera da letto matrimoniale, una cameretta, un soggiorno con angolo cottura, un antibagno, un bagno, due depositi sottotetto, un balcone e un ballatoio/ingresso. L’appartamento complessivamente sviluppa una superficie lorda di circa 102,00 mq. Lastrico solare posto al secondo piano con una superficie di circa 34 mq a cui si accede direttamente dall’esterno tramite un ballatoio. Posto auto scoperto posto al piano terra con una superficie di circa 9 mq. PREZZO BASE Euro 136.711,58. Offerta minima Euro 102.533,69. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 29/04/2025 ore 10:00 al 30/04/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molica Colella Gianpiero 3402202897, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 205/2020. In Rometta (ME), Via Provinciale S. Cono 76 – Lotto 1: A) Immobile destinato ad appartamento, distribuito su tre livelli, altezza interna 3 mt. L’unità immobiliare è posta al piano T-1- S1. Al suo interno, al piano terra si trovano le scale di accesso per il primo piano e per il piano seminterrato. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 248. B) terreno agricolo di pertinenza dell’immobile di cui al capo A, distinto nel catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 17 part. 299, la coltura indicata è seminativo 2cl- di are 0,62. Trattasi di un terreno pianeggiante a cui si accede dal piano seminterrato del fabbricato al punto A, confinante con il fabbricato dello stesso proprietario, e con terreno di cui al punto C. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 62. C) terreno agricolo di pertinenza dell’immobile di cui al capo A, distinto nel catasto terreni del Comune di Rometta al foglio 17 part. 1404, la coltura indicata è Vigneto 3cl- di are 3,50. Trattasi di un terreno pianeggiante a cui si accede dal piano seminterrato del fabbricato al punto A, confinante con il fabbricato dello stesso proprietario, e con terreno di cui al punto B. La superficie commerciale totale lorda è pari a mq. 62. PREZZO BASE Euro 41.205,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 01/04/2025 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Vadalà Andrea 3492881979, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 40/2017. In Messina (ME), Via Bartolomeo Ferraro, Villaggio Aldisio 12 – Lotto 1: Proprietà della quota degli 8/9 di un fabbricato per civile abitazione piano 3°. PREZZO BASE Euro 13.260,80. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 15/04/2025 ore 11:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Camiciotti n. 109 G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Dott. Donato Lorenzo 090661481, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it