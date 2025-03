Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” giovedì 27 MARZO 2025

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 12/2024. In Messina (ME), Via Santa Marta is. 162 Pal. I – Lotto UNICO: Appartamento nella Pal. I, int. 35, a P. T., composto da ingresso, soggiorno, due vani letto, disimpegno, cucina e w.c. e cortile esterno, di mq. commerciali 107,89 circa. Dall'A.P.E. in classe G. Prezzo base d'asta: Euro 96.000,00 Offerta minima: euro 72.000,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 2.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 10.06.2025 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D'Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna 090/43975– apenna@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

RGE 30/2021. In Villafranca Tirrena (ME), frazione Calvaruso, via San Sebastiano – Lotto 1: piena proprietà per la quota del 500/1000 (indivisa) di un appartamento con corte esclusiva di pertinenza, posto al piano terra , composto da 4.5 vani così distribuiti: soggiorno, cucina, disimpegno ,wc, letto, ripostiglio e cortile di pertinenza esclusiva su cui è stata realizzata una tettoia aperta in legno e sovrastanti tegole. PREZZO BASE Euro 14.197,88. Offerta minima Euro 10.648,41. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Villafranca Tirrena (ME), frazione Calvaruso, via Castello e via San Sebastiano – Lotto 3: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di terreno agricolo superficie complessiva di mq 191. PREZZO BASE Euro 3.966,13. Offerta minima Euro 2.975,00. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 30/05/2025 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Caccamo Lucia 3274076949, per info e visita immobile.

RGE 39/2011 +178/12. In Sant'Alessio Siculo (ME), Via Sant'Alessio Nuovo 29/a – Lotto 2: Fabbricato in corso di costruzione con destinazione alberghiera, a quattro el. f.t., oltre seminterrato, con aree di pertinenza adibite a rampa d'accesso al piano seminterrato dell'edificio e a parcheggio a servizio dell'edificio medesimo. PREZZO BASE Euro 860.000,00. Offerta minima Euro 645.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 30.000,00. Asta senza Incanto 18/06/2025 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile.

RGE 57/2024. In Villafranca Tirrena (ME), Via Marina 30 – Lotto 1: Magazzino della superficie commerciale di 27,00 mq per la quota di 1/3 di proprietà indivisa. PREZZO BASE Euro 2.552,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Marina 33 – Lotto 2: Appartamento della superficie commerciale di 98,00 mq per la quota di 1/3 di proprietà indivisa. PREZZO BASE Euro 11.760,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Marina 35 – Lotto 3: Appartamento della superficie commerciale di 94, 00 mq per la quota di 1/3 di proprietà indivisa. L'immobile è disabitato e in condizioni di notevole degrado. PREZZO BASE Euro 11.280,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), Via Nazionale 215-217 – Lotto 4: Appartamento della superficie commerciale totale di 133,20 mq per la quota di 1/3 di proprietà indivisa, composto da 2 distinte unità immobiliari tra di loro comunicanti, dotate di due portoni di accesso. PREZZO BASE Euro 13.488,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Villafranca Tirrena (ME), – Lotto 5: Terreno della superficie commerciale totale di 1870,00 mq per la quota di 1/3 di proprietà indivisa, qualità uliveto. PREZZO BASE Euro 2.244,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 27/05/2025 ore 17:30 al 28/05/2025 ore 15:00 in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Salomone Massimo 3473347601, per info e visita immobile.

RGE 63/2023. Messina, Via Marco Polo 68 (Via Vecchia Comunale) Negozio a P. T., composto da ampio vano, altro vano retrostante, w.c. ed anti w.c. , di mq. lordi complessivi 64,00 circa; presenta una distribuzione interna diversa dalla planimetria catastale. Dall'APE in classe C. Prezzo base d'asta: Euro 51.715,00. Offerta minima: euro 38.786,25. Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 25.06.2025 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Daniele Carlo Madia Professionista Delegato e custode: Avv. Valentino Giordano – 338 8176376 valegiordano@virgilio.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it

RGE 69/2023. In Villafranca Tirrena (ME), Via Giorgio La Pira 52 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 di un monolocale con annessi servizi igienici, costituito da un solo piano fuori terra con struttura portante in muratura e copertura a tetto a due falde. La superficie lorda commerciale di vendita risulta pari a 35,45 mq. PREZZO BASE Euro 6.000,00. Offerta minima Euro 4.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 11/06/2025 ore 10:00 al 12/06/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Caputo Elena 3929012885, per info e visita immobile.

RGE 100/2022. In Messina (ME), Via Marco Polo 144 – Lotto UNICO: Negozio/bottega della superficie commerciale di 131,25 mq, composto da un vano collegato a due camere più w.c e cucina. PREZZO BASE Euro 58.395,00. Offerta minima Euro 43.796,25. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 17/06/2025 ore 09:30 presso Studio del delegato sito in Messina Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile.

RGE 122/2020. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 1: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani terra, primo e secondo, composto al piano terra da salone, cucina, bagno, ampio balcone e giardino, al piano primo da tre camere, bagno, disimpegno e balcone ed al secondo piano da terrazza esclusiva. PREZZO BASE Euro 86.250,00. Offerta minima Euro 64.687,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 2: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato sito nel Comune di Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c., complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano primo, composto da soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno, balcone e giardino. CORPO B. Intera piena proprietà di un box garage facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 48.750,00. Offerta minima Euro 36.562,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.700,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 3: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano secondo, composto da soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno e balcone, oltre terrazza esclusiva al terzo piano. PREZZO BASE Euro 45.750,00. Offerta minima Euro 34.312,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.600,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 4: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani terra e primo, composto da cantina, ripostiglio e bagno al piano terra e soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno, balcone e corte esclusiva al primo piano. PREZZO BASE Euro 50.625,00. Offerta minima Euro 37.968,75. Rilancio minimo in aumento Euro 1.700,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 5: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano primo, composto da soggiorno con zona cucina, una camera, bagno, disimpegno, balcone e corte esterna esclusiva. CORPO B. Intera piena proprietà di un box-garage facente parte di un fabbricato sito nel Comune di Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c., complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 39.750,00. Offerta minima Euro 29.812,50. Rilancio minimo in aumento Euro 1.300,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 6: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani primo, secondo e terzo, composto al piano primo da soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, balcone e corte esterna esclusiva e al secondo piano da due camere, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, oltre terrazza esclusiva al terzo piano. CORPO B. Intera piena proprietà di un box-garage facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 70.500,00. Offerta minima Euro 52.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.400,00. In Itala (ME), contrada Bardaro s.n.c. – Lotto 7: CORPO A. Intera piena proprietà di un appartamento per civile abitazione facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto ai piani primo, secondo e terzo, composto al piano primo da soggiorno, cucina, bagno, disimpegno, balcone e corte esterna esclusiva e al secondo piano da due camere, bagno, ripostiglio, disimpegno e balcone, oltre terrazza esclusiva al terzo piano. CORPO B. Intera piena proprietà di un box-garage facente parte di un fabbricato complesso “LE TERRAZZE SUL MARE”, corpo 2, posto al piano terra, composto da unico vano. La porta di accesso è carrabile del tipo a ribalta, in metallo. Il box è dotato di impianto elettrico del tipo sottotraccia. PREZZO BASE Euro 69.750,00. Offerta minima Euro 52.312,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.400,00. Asta senza Incanto 31/07/2025 ore 10:00 presso Studio Legale del delegato sito in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile.

RGE 130/2023. In Messina (ME), Contrada Cicirello Santo Stefano Briga – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare (appartamento destinato a civile abitazione) L'appartamento appartiene ad un fabbricato a più elevazioni f.t. privo di ascensore. PREZZO BASE Euro 83.182,57. Offerta minima Euro 62.386,92. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Nazionale Santa Margherita 83/G – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di una unità immobiliare ( bottega) al piano terra destinata ad attività commerciale. L'attività commerciale è definita da una zona definita bottega all'interno della quale vi è una zona destinata a w.c e anti w.c. Sul retro vi è una zona con diversi ambienti ( in fase di realizzazione/ristrutturazione) comprensivi di w.c. PREZZO BASE Euro 127.567,50. Offerta minima Euro 95.675,62. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 24/06/2025 ore 16:00 al 25/06/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Visco Antonio 0908968717, per info e visita immobile.

RGE 133/2017. In Messina (ME), Contrada Mulinello snc, Villaggio Spartà – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 4/6 di villa singola della superficie commerciale di 225,20 mq, con annesso giardino di pertinenza esclusiva sul quale insistono una piscina interrata, locali impianti (alcuni a servizio della piscina), un vano adibito a deposito ed un garage. giardino di pertinenza. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 17/06/2025 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Maddalena n. 108. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Restuccia Angelo 0906409947, per info e visita immobile.

RGE 139/2002. In Messina (ME), S.S. 113 bis km 21,550 Villaggio Spartà – Lotto 1: appartamento composto al piano primo da pranzo-soggiorno, cucina disimpegno bagno e due balconi; al piano secondo da due camere da letto, corridoio, bagno, balcone e piccolo terrazzo a livello; al piano terzo da terrazzo-lastrico solare. PREZZO BASE Euro 57.600,00. Offerta minima Euro 43.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), S.S. 113 bis km 21,550 Villaggio Spartà – Lotto 2: box di circa mq 11. PREZZO BASE Euro 2.052,00. Offerta minima Euro 1.539,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. Asta senza Incanto 17/06/2025 ore 09:00 presso Studio dello scrivente delegato studio sito in Messina, via Via La Farina n.171,is. G,. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile.

RGE 147/2019. In Messina (ME), Strada Statale 114 Km 6.200 – Lotto UNICO: Piena proprietà di 1000/1000 di unità immobiliare adibita ad attività commerciale della sup. di mq 2670,00 circa, piano T ricadente nel complesso edilizio polifunzionale denominato "Centro Commerciale Tremestieri". PREZZO BASE Euro 1.530.000,00. Offerta minima Euro 1.147.500,00. Rilancio minimo in a

RGE 161/2018. In Messina (ME), Via Santa Maria del Selciato – Lotto UNICO: Piena proprietà di due unità immobiliari oggi identificate catastalmente al f. 227 part. 140 sub 51 cat C2 e sub 52 cat A3; dette unità immobiliari derivano dalla fusione dei sub 46 e 47 con il sub 4 della medesima particella. Il conseguente frazionamento ha prodotto due sub catastali uno a destinazione deposito cat C2 ubicata al piano terra con sup. di mq 40 e l’altro con destinazione residenziale e con categoria A3 di sup. complessiva di mq 138,80 ed un cortile privato di mq 28. PREZZO BASE Euro 50.000,00. Offerta minima Euro 37.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/06/2025 ore 10:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Attilio Gasparro n. 16. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avvocato Bucca Edoardo 090360119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 171/2023 Santa Teresa di Riva, Via Regina Margherita 224 Appartamento a P. 2, composto da ingresso, studio, pranzo – soggiorno, corridoio, cucina, due vani letto e due bagni, di mq. lordi 142,73 circa, oltre balconi. Dall’A.P.E. in classe C. Deliberati lavori condominiali di straordinaria amministrazione. Prezzo base d’asta: € 152.324,00 Offerta minima: € 114.243,00 Rilancio minimo: € 3.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 11.06.2025 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Luisa Calogero 090/670129 – lcalogero@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,; web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 208/2023. In Messina (ME), Via Isarco 12 – Lotto 1: Appartamento per la quota di 1/1 di piena proprietà della superficie commerciale di 142.43 mq. L’appartamento è posto al piano 2. PREZZO BASE Euro 150.828,00. Offerta minima Euro 113.121,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Strada Comunale Sperone – Lotto 2: Appartamento per la quota di 1/1 di piena proprietà della superficie commerciale di 70,34 mq. L’appartamento si trova al piano terra ed insiste nel complesso edilizio denominato ” Campus”. E’ parte del lotto anche il posto auto di area mq 11. PREZZO BASE Euro 35.981,00. Offerta minima Euro 26.986,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 26/06/2025 ore 10:00 al 27/06/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 311/2009. In Messina (ME), Via Santa Caterina – Lotto UNICO: Appartamento p.primo, composto da corridoio che disimpegna il salone, due camere, bagno e cucina, oltre ampio balcone lungo il prospetto sud per una sup. tot. mq 162,23 ca. 2 cantine p.terra mq 9. PREZZO BASE Euro 40.000,00. Offerta minima Euro 30.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 25/06/2025 ore 17:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via N. Fabrizi n. 121, Is. 189. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Carrozza Gianluca 3495869143, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 6/2018. In Messina (ME), Località Ganzirri – Lotto UNICO: Terreno. PREZZO BASE Euro 2.000,00. Offerta minima Euro 2.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. Asta senza Incanto 10/06/2025 ore 12:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Camiciotti n. 109. G.D. Dott. Scavuzzo Ugo. Curatore fallimentare Dott. Donato Lorenzo 090661481, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 18/2022. In Furnari (ME), Lotto 10: piena proprietà su un lastrico solare ubicato all’ultimo piano di un fabbricato a due elevazioni f.t.; consistenza mq. 344 circa. PREZZO BASE Euro 23.800,00. Offerta minima Euro 17.850,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. A partire dal 17 giugno 2025 ore 12:00 e fino al 20 giugno 2025 ore 12:00 avrà luogo in via esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica accessibile dal sito www.doauction.it. tramite commissionario Gruppo Edicom Spa. G.D. D’Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it