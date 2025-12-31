 Messina Social City, il 2025 si chiude con la stabilizzazione di 20 risorse

Messina Social City, il 2025 si chiude con la stabilizzazione di 20 risorse

mercoledì 31 Dicembre 2025 - 14:30

La soddisfazione del sindaco Basile: "Ogni stabilizzazione significa più sicurezza per chi lavora, ma anche più solidità per l'azienda speciale"

MESSINA – Venti risorse stabilizzate a Messina Social City in chiusura d’anno. Questa mattina le firme a Palazzo Zanca. “Un risultato che parla di impegno, continuità e visione – sottolinea il sindaco Federico Basile – e che conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale e dell’Azienda Speciale di investire sulle persone come valore centrale della propria crescita. Ogni stabilizzazione – conclude il primo cittadino di Messina – significa più sicurezza per chi lavora ogni giorno nei servizi, ma anche più solidità e organizzazione per l’Azienda. È così che costruiamo servizi sempre più strutturati, affidabili e capaci di rispondere alle sfide quotidiane del sociale”.

