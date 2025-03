Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA RISORGIMENTO, 7-9 – VIA BUONRIPOSO 3-8, 7 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI IMMOBILE a 2 elevazioni F.T., costruito nel 1950, costituito da 3 unità immobiliari collegate che prospettano su via Risorgimento n. 7-9 e su Via Buonriposo n. 3-8. Appartamento con sup. comm. mq. 133, collegato al magazzino/cantina di circa 34 mq. Immobile, in scadente stato manutentivo, ha copertura in parte a tetto ed in parte a terrazza praticabile. Libero. Prezzo base Euro 25.820,00. Offerta minima: Euro 19.365,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 03/06/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/05/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 96/2016 PT882165 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA CRISTOFORO COLOMBO, 52/E – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO (attico) al quinto piano, in un fabbricato a sei elevazioni f.t. oltre copertura, composto da ingresso che immette direttamente in un ampio vano adibito a living room, vano cucina, un w.c., un bagno e camera da letto. Al servizio della zona giorno vi sono dei balconi ed un ampio terrazzo dalla veduta panoramica sull’ arcipelago delle isole Eolie ; anche la cucina risulta dotata di balcone. Prezzo base Euro 236.691,50. Offerta minima: Euro 177.518,62. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 05/06/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/06/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Loredana Maccora tel. 0941594935 – 3337576821. Rif. RGE 88/2018 PT882164 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – QUARTIERE CENTRO STORICO, VICO ALESSIO, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) LOCALE DI SGOMBERO della sup. comm. di 7,95 mq, al piano terra di fabbricato in muratura a più elevazioni e prospiciente su un vicolo pedonale. Libero. Prezzo base Euro 2.385,00. Offerta minima: Euro 1.788,75. Rilancio: Euro 100,00. QUARTIERE CENTRO STORICO, VIA GARIBALDI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di 72,10 mq., su 2 livelli entrambi prospettanti su 2 strade pubbliche che corrono all’incirca parallelamente. Accesso principale dalla zona giorno al piano seminterrato e consiste in ampia cucina soggiorno che si apre su Via Garibaldi e bagno. Al piano superiore, a cui si accede anche da via Ducezio, insistono l’altro ingresso, camera da letto principale e disimpegno che alloggia la scaletta, alquanto scomoda, che collega i due livelli. Libero. Prezzo base Euro 21.630,00 Offerta minima: Euro 16.222,50 Rilancio: Euro 1.000,00 Vendita senza incanto 03/06/25 ore 13:30 Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/05/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Liboria Lutri tel. 3477380593. Rif. RG 1287/2022 PT882184 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – CONTRADA GANGI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO AGRICOLO della sup. tot. di circa mq 8000. Il terreno ha forma rettangolare ed orografia in leggero declivio. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI DEPOSITO AGRICOLO composto da Fabbricato in pietrame con tetto a due falde censibile come locale di deposito con una sup. di mq 25, al piano Terra, sup. lorda tot. di circa mq 25. Prezzo base Euro 13.966,47. Offerta minima: Euro 10.474,85. Rilancio: Euro 500,00. VIA GEBBIA, NN. 72,74,76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO composto da 2 locali oltre accessori, al piano S1 della sup. lorda tot. di circa mq 64. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO composto da 3 vani oltre accessori, al piano Terra avente una sup. lorda tot. di circa mq 65, C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO composto da 3 vani oltre accessori, al piano 1°, sup. lorda tot. di circa mq 66. Prezzo base Euro 37.509,38. Offerta minima: Euro 28.132,03. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 12/06/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/06/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 73/2013 PT882177 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN FRATELLO ( ME) – VIA ALUNTINA, 47 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) ABITAZIONE al piano Terra, Primo e Secondo, costituita da 7 vani più locali accessori, munita di balconi, per una sup. lorda tot. di circa mq 208,00, rifiniture buone, secondo piano al grezzo, dotata di impianto idrico, elettrico, fognario, tv, citofonico e riscaldamento con caldaia a gas oltre un camino e condizionamento tutti da normalizzare. Libero. Prezzo base Euro 39.407,85. Offerta minima: Euro 29.555,89. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/06/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 20/2022 PT882163 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA MARIÀ, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI FABBRICATO AD USO ABITATIVO su 2 elev. f. t. oltre piano seminterrato adibito a locali a deposito-cantina, con corte a servizio di escusiva pertinenza di sup. lorda tot. mq 213,20 (Sup. comm. mq 278,28). Detto fabbricato, facente parte di complesso edilizio di 6 palazzine con 2 appartamenti per ognuno, assume caratteristiche di villa bifamiliare, ed è dislocato su 3 livelli di piano. Nel piano seminterrato, sup. lorda di circa mq 123,80 e porzione di corte esclusiva antistante di pertinenza pari a circa mq 185,40, da cui si accede, è composto da: ampio locale a deposito-cantina, relativi servizi (lavanderia, wc, zona cottura, sala), zona retrostante a locale cantina, con annesso locale caldaia, ripostiglio sottoscala, e scala che collega il piano soprastante adibito a zona giorno, oltre zona a tettoia. Al piano terra, sup. lorda di circa mq 85,60 che, si accede da scala interna e da scala esterna nel terreno di corte, è costituito da: ampio soggiorno, zona pranzo, locale wc, disimpegno, oltre superficie scoperta adibita a balcone e pianerottolo di arrivo scala, ampio terrazzo, porzione di corte retrostante (mq 27,80) e scala interna. Il piano primo, sup. lorda mq 85,60, si compone di 3 camere da letto, bagno, wc, corridoio, disimpegno e 2 balconi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 83.354,53. Offerta minima: Euro 62.515,90. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 26/06/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 25/06/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 52/2023 PT882185 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – VIA NINO DANTE – VIA LOMBARDIA, SN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A. IMMOBILE ADIBITO A LABORATORIO artigianale, composto da ingresso, laboratorio, vano scala che porta ai piani superiori. Il laboratorio è composto da vano unico con spogliatoio, wc e anti wc. B. IMMOBILE ADIBITO AD ABITAZIONE, composto da 6,5 vani: ingresso, disimpegno dei vari ambienti, cucina, soggiorno-pranzo, con affaccio su balcone, bagno, 2 ripostigli, cantina e 2 camere da letto. C. IMMOBILE IN COSTRUZIONE al piano primo, privo di ogni tipo di finitura e tramezzatura sia interna che esterna. D. LASTRICO solare. in costruzione. E. BENE COMUNE non censito. Gli immobili sono ubicati: in Via Nino Dante, il magazzino al piano terra, e in via Lombardia i piani terra, primo e secondo, e si collocano in uno stesso edificio con tre elevazioni fuori terra sulla via Nino Dante, dalla quale si accede al laboratorio artigianale, e di 2 fuori terra sulla retrostante via Lombardia, composto da piano terra, adibita ad abitazione, un primo piano e il lastrico solare che, risultano in corso di costruzione con lavori non terminati il primo piano e il lastrico solare. Prezzo base Euro 87.750,00. Offerta minima: Euro 65.812,50. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 03/06/25 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/05/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rita La Rosa tel. 0941367710-3932466293. Rif. RGE 84/2021 PT881757 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA 100/100 DI APPARTAMENTO della sup. comm. di 186,68 mq. Prezzo base Euro 53.550,00. Offerta minima: Euro 40.162,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 28/05/25 ore 19:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 27/05/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Grosso tel. 090670703. Rif. RGE 41/2020 PT882179 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA TASCA, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) ABITAZIONE posta al piano terzo, interno 8, composta da cucina, quattro vani, due bagni e ripostiglio. Si evidenzia che nel vano cucina è stata eliminata la parete a confine con appartamento di altra proprietà al fine di renderli comunicanti e che l’immobile è stato oggetto di interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo per i quali è stata presentata istanza in sanatoria n.433/85 del 30.06.1987 Prot.4087 ancora in corso di istruttoria con costi indicati in perizia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 90.000,00. Offerta minima: Euro 67.500,00. Rilancio: Euro 2.500,00. VIA NAZIONALE (S.S.113), SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) MAGAZZINO, posto al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, composto da due locali separati parzialmente allo stato rustico, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala e di rampa carrabile. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 20.000,00. Offerta minima: Euro 15.000,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 3) ABITAZIONE posto al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina con ripostiglio, tre vani, disimpegno e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala e di rampa carrabile. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 37.000,00. Offerta minima: Euro 27.500,00. Rilancio: Euro 1.500,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 4) ABITAZIONE posto al piano terra rialzato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina, due vani e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala esterna. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 41.000,00. Offerta minima: Euro 30.750,00. Rilancio: Euro 1.500,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 5) ABITAZIONE, posto al piano terra rialzato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina, sette vani e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala esterna. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 103.000,00. Offerta minima: Euro 77.250,00. Rilancio: Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 03/06/25 ore 15:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/05/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 25/2011 PT882171 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

UCRIA ( ME) – VIA SAN MICHELE, 2 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da: Ingresso con comunicante cantina a piano terra, camera a piano primo, soggiorno con balconcino e WC a piano secondo, camera con piccolo vano a piano terzo, cucina e terrazzo a piano quarto; Sup. complessiva lorda mq. 143 c.a. Libero. Prezzo base Euro 20.055,75. Offerta minima: Euro 15.041,81. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 10/06/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 09/06/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897. Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 5/2023 PT881851 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA TRAZZERA MARINA, 280/B – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE della sup. comm.di 127,35 mq, al piano terra di fabbricato a due elevazioni fuori terra piu’ copertura: si compone di: ingresso-ufficio separati da una divisione in alluminio e vetri removibile, disimpegno, bagno con antibagno, ampio locale adibito a laboratorio e un retro-laboratorio. Immobile costruito nel 1974 ristrutturato nel 2007. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 70.911,92. Offerta minima: Euro 53.183,94. Rilancio: 5,00. Vendita senza incanto 05/06/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/06/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Mike Bonomo. Custode Giudiziario Avv Mike Bonomo tel. 0941561078. Rif. RGE 6/2022 PT882270 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA SAN COSIMO – FRAZ. PIANO NOCE CAVALLARO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI CENTRO DI IDROTERAPIA E ESTETICA TERMALE che sfrutta le sorgenti di acqua minerale rinvenuta nel sottosuolo e le loro capacità terapeutiche. Struttura ricettiva alberghiera, sita in Patti, frazione Piano Noce Cavallaro, C.da San Cosimo, costituito da fabbricato in c.a. di nuova costruzione, edificato nel 2005, che consta di due piani fuori terra ed uno interrato con copertura radiale in acciaio e vetro, della superficie lorda complessiva di mq. 2.670,00 esclusi accessori. Dotato di piscina e locali tecnologici, sale ristorazione, sale meeting ed accessori vari. Altra struttura alberghiera autonoma di mq. 188 composta da quattro ambienti. 13 Terreni di varia destinazione e metratura per complessivi mq 192.586,00 circa. Libero RESORT CON CENTRO DI IDROTERAPIA. Prezzo base Euro 670.031,50. Offerta minima: Euro 502.523,61. Rilancio: Euro 30.000,00. Vendita senza incanto 03/06/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/05/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 145/2017 PT882166 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SUB. 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) OPIFICIO e deposito composto al piano terra da un unico ambiente adibito ad ingresso (previo rilascio di c.e. in sanatoria si può adibire lo stesso ad uso negozio); mediante scala di acceso in acciaio, a doppia rampa parallela, si approda al p.1. ed attraverso il disimpegno si accede a tre distinti ambienti: ufficio, ripostiglio con servizio igienico, ed ampio deposito materiale grezzo; attraverso quest’ultimo ci si collega ad un ulteriore ambiente adibito a deposito materiale semilavorato. quest’ultimo vano è prospiciente uno spazio adibito a terrazza non praticabile. L’edificio fa parte di un Complesso Commerciale ed industriale con aree condominiali comuni e parcheggi pertinenziali per la clientela, identificato nel Piano di Urbanistica Commerciale per le grandi e medie strutture di Vendita al dettaglio. Libero. Prezzo base Euro 61.972,00. Offerta minima: Euro 46.479,00. Rilancio: Euro 2.000,00. VIA PAPA GIOVANNI XXIII, SUB.55 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 5) OPIFCIO: Al p.1 si trova la fabbrica di trasformazione, un unico grande ambiente di forma quadrata di circa 350 mq, sul quale insistono 4 servizi igienici preceduti da relativo anti bagno (circa 9/10 mq) ed un soppalco (circa 70/73 mq) realizzato con struttura portante in acciaio adibito ad uso deposito accessori, al quale si accede mediante scala a rampa unica in acciaio. L’edificio fa parte di un Complesso Commerciale ed industriale con aree condominiali comuni e parcheggi pertinenziali per la clientela, identificato nel Piano di Urbanistica Commerciale per le grandi e medie strutture di Vendita al dettaglio. Libero. Prezzo base Euro 106.216,50 Offerta minima: Euro 79.662,37. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 19/06/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 18/06/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nunziatina Starvaggi tel. 0941701236. Rif. RGE 55/2010 PT882187 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RACCUJA ( ME) – VIA FONTANELLE, 37 QUARTIERE CENTRO STORICO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI MAGAZZINO- EX STALLA – allo stato collabente della sup. comm. di 25,20 mq. Fabbricato ai fini IVA, di cui all’art. 10 del DPR 633/1972, non strumentale ad attività d’impresa ultimato da oltre cinque anni e non destinato ad alloggio sociale. B) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE RURALE-ALLO STATO COLLABENTE, della sup.comm. di 67,86 mq. Fabbricato ai fini IVA, di cui all’art. 10 del DPR 633/1972, non strumentale ad attività d’impresa ultimato da oltre cinque anni e non destinato ad alloggio sociale. C) PIENA PROPRIETÀ TERRENO RESIDENZIALE della sup. comm. di 58,00 mq area urbana fabbricabile in zona A. Libero. Prezzo base Euro 7.620,00. Offerta minima: Euro 5.715,00. Rilancio: Euro 1.000,00. VIA FOSSATO 39 – QUARTIERE CENTRO STORICO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ DI DEPOSITO ARTIGIANALE della sup. comm. di 31,60 mq Fabbricato ai fini IVA, di cui all’art. 10 del DPR 633/1972, non strumentale ad attività d’impresa, ultimato da oltre cinque anni e non destinato ad alloggio sociale. B) PIENA PROPRIETÀ DI RUSTICO, della sup. comm. di 31,87 mq Fabbricato ai fini IVA, di cui all’art. 10 del DPR 633/1972, non strumentale ad attività d’impresa da ultimare e non destinato ad alloggio sociale. In corso di costruzione al piano primo collegata con una mansarda/ sottotetto mediante scala interna, con una mansarda da realizzare ad uso esclusivo. B.1) SOTTOTETTO non abitabile, composto da piano mansardato da realizzare. Occupato. Prezzo base Euro 19.490,00. Offerta minima: Euro 14.617,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 12/06/25 ore 10:00. PATTI ( ME) – VIA SAN PIETRO, 10-12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) PIENA PROPRIETÀ DI UNITÀ COLLABENTE, sup. comm. di 72,40 mq, fabbricato ai fini IVA, non strumentale ad attività d’impresa, ultimato da oltre cinque anni e non destinato ad alloggio sociale. L’unità immobiliare è collabente originariamente su due livelli. Identificazione catastale: foglio 6, particella 650, categoria F/2. L’immobile è costruito nel 1900. Libero. Prezzo base Euro 3.070,00. Offerta minima: Euro 2.302,50. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 12/06/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/06/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato e Custode Giudiziario Avv. Alberto Calzavara tel. 0941349389 – 3925890505. Rif. RGE 21/2022 PT882161 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300