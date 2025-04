Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

Tribunale di Messina

RGE 105/2023. Messina, Via dei Mille 243 Nuda proprietà di appartamento a P. 2, composto da ingresso, corridoio, due w.c. con anti w.c., cucina, due camere e ripostiglio, di complessivi mq. lordi 102,00 circa. Usufruttuario nato il 26.03.1939. Provenienza nuda proprietà donativa; donante ancora in vita. Prezzo base d’asta: Euro 93.330,00 Offerta minima: euro 69.997,5 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 2.000,00. VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 2.07.2025 alle ore 10.00, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Luisa Calogero 090/670129– lcalogero@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 163/2022. In Messina, Viale della Libertà 71 – Lotto 3: Abitazione ultrapopolare della superficie commerciale di 34 mq per la quota di 54/162 di piena proprietà. L’immobile si trova al piano terra di un edificio a due piani fuori terra, di vecchia costruzione, risalente agli anni 30, ed è costituito da un unico vano con piccolo w.c. al piano terra e una scaletta interna che porta al mezzanino. PREZZO BASE Euro 6.743,00. Offerta minima Euro 5.057,25. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/06/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Ganzirri Via Lago Grande n. 90/A. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Arena Eleonora 3483400675, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 169/2023. In Messina (ME), Area artigianale ASI, Larderia – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di capannone industriale ricadente all’interno dell’area artigianale ASI composto da: capannone industriale, volume in ampliamento e corte esterna di pertinenza. Il capannone principale è posto al piano T, presenta una superficie coperta lorda di circa mq 581. Il manufatto in ampliamento ha una superficie di circa mq 352. La superficie a “piano ammezzato” dei locali uffici è di circa mq 56. La corte esterna di pertinenza ha un’area di circa mq 510. PREZZO BASE Euro 309.100,00. Offerta minima Euro 231.825,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica dal 17/06/2025 ore 11:00 al 18/06/2025 ore 15:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 172/2023 Messina, Via I Settembre Appartamento a P. 1, di mq. commerciali 254 circa, dalla planimetria catastale composto da cucina-soggiorno, sei vani con relativo w.c. interno, disimpegni, lavanderia e w.c., in atto adibito dal conduttore a B.& B. Dall’A.P.E. allegato alla CTU in classe E. Occupato da terzi in forza di contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato il 30.08.2011, reg.to il 23.09.2011 al n. 4456, integrato con scrittura del 9.1.2014 e con scrittura del 30.05.2020, inviata all’Agenzia delle Entrate con racc.ta a.r. del 31.12.2020. Prezzo base d’asta: Euro 323.850,00. Offerta minima: euro 242.887,50. Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 5.000,00. VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 25.06.2025 alle ore 11.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Patrizia Vicari 090/6409870– pvicari@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,; web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 207/2016 In Messina, Vill. Santo, Fondo Pugliatti, Via Tirso angolo Via Volturno Appartamento a P. 1, di tre vani ed accessori, di mq. commerciali complessivi 91 circa, in mediocre stato di conservazione, con posto auto a P. T. di mq. catastali 5. Occupato con titolo inopponibile alla procedura. Prezzo base d’asta: euro 56.100,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 3.07.2025 alle ore 10.00 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716247 G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

RGE 261/2010. In Roccalumera (ME), contrada Torre o San Nicola – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 500/1000 di un terreno composto da varie particelle. PREZZO BASE Euro 46.900,00. Offerta minima Euro 35.175,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/06/2025 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina via Romagnosi n. 42 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 268/2005. Montalbano Elicona, Via Provinciale Lotto 3 – Appartamento a P.1, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi. Prezzo base d’asta: euro 20.270,25 Lotto 4 – Appartamento a P. 2, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi; presenta infiltrazioni di acque meteoriche. Prezzo base d’asta: euro 19.085,63 Lotto 5 – Appartamento a P. 3, composto da ingresso, soggiorno, tinello, due vani, cucina e bagno, oltre balconi; presenta infiltrazioni di acque meteoriche. Prezzo base d’asta: euro 18.427,50 Lotto 6 – Appartamento a P.4, composto da ingresso, tinello, un vano letto, cucina e bagno, oltre un balcone e due terrazzi. Prezzo base d’asta: euro 12.109,50 Notizie urbanistiche nelle perizie in atti e nell’avviso integrale di vendita. Messina, Loc. Tremonti, Via S. Iachiddu, Complesso “Le Palme” Lotto 9 – Proprietà superficiaria dell’appartamento a P. 5 pal. B, composto da ingresso, due vani, due bagni, cucina, soggiorno, ripostiglio e studio, oltre balconi. Prezzo base d’asta: euro 118.500,00. Occupato da terzi. Trascritta domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. il 14.2.05 ai nn. 5341/3253, non cancellabile. L’immobile dovrà essere offerto in prelazione all’avente diritto ove sussistano tutti i requisiti di cui all’art. 9 del D. Lgs. 122/05. Lotto 10 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T Pal. A, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 108,70 circa. Prezzo base d’asta: euro 51.975,00. Lotto 11 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. A, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 108,70 circa. Prezzo base d’asta: euro 51.975,00. Lotto 12 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T Pal. B, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessiva mq. lordi 107,80 circa. Prezzo base d’asta: euro 51.562,50. Lotto 13 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. B, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi mq. lordi 107,80 circa. Prezzo base d’asta: euro 51.562,50. Lotto 14 – Proprietà superficiaria della bottega a P. T. Pal. C, composta da un unico vano, con w.c. ed anti w.c., di complessivi lordi mq. 107,80 circa. Prezzo base d’asta: euro 51.562,50. Notizie urbanistiche nelle perizie in atti e nell’avviso integrale di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 2.07.2025 alle ore 10.45 Luogo: Studio Notaio delegato Via Ducezio 12 98100 Messina Per info: 090/670129 – 090/6409852 G.E. Ruolo Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Luisa Calogero Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it. www.tribunale.messina.it – www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it

RGE 448/1992. Lotto 1 – Gallodoro, C.da Castelluccio Terreno di complessivi ha 3.95.98. Prezzo base d’asta: euro 16.830,00 Lotto 3 – Forza D’agrò, C.da Franutaro Terreno di complessive are 63.10 in zona C3. Prezzo base d’asta: euro 51.288,47 Notizie urbanistiche e sulla destinazione dei terreni in perizie e nell’avviso di vendita. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 3.07.2025 alle ore 9.45 Luogo: Via della Munizione 3 – 98122 Messina Per info: 090/6409852 – 090/716247 G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato e custode: Claudio Ciappina Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it www.tribunale.messina.it., www.asteavvisi.it, www.asteannunci.it

RGF 23/1999. In Messina (ME), Contrada S. Jachiddu – Lotto 7: Terreni superficie totale pari a mq 34.750. PREZZO BASE Euro 75.000,00. Offerta minima Euro 56.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 30/05/2025 ore 16:00 presso studio del curatore sito in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 34/2017. In Messina (ME), vill. Ortoliuzzo, via Nazionale s.s. 113 Km 32,500 – Lotto 4: edificio a due elevazioni di tipo duplex, sussistendo all’interno di ciascun piano un soppalco, e terreno circostante siti in Messina, vill. Ortoliuzzo, via Nazionale s.s. 113 Km 32,500, in Catasto Comune di Messina al foglio 63, particella 225 sub 3, cat. D/8, piano primo, mq. 572,00 circa oltre soppalco di mq 150,00 circa, balconi mq. 86,00 circa, rendita € 10.950,00, con destinazione per esposizione mobili senza contatto col pubblico; sub 5 (porzione del già sub 2), categoria D/7, piano T-1, destinato ad attività produttive, mq. 572,00 circa oltre mq. 385,00 circa di soppalco, rendita € 4.758,00; la rendita catastale dei due fabbricati può essere oggetto di verifica e variazione in aumento; terreno circostante ricadente sulla stessa part. 225, esteso mq. 1588,00 circa (al netto di mq. 1069,00 circa costituenti area di sedime esclusa dal lotto in esame) su parte del quale sono stati realizzati alcuni piccoli manufatti abusivi da demolire a cura e spese dell’aggiudicatario. Il fabbricato di cui al piano primo (sub 3) è stato concesso dalla curatela in locazione temporanea a terzi i quali dovranno rilasciarlo a richiesta del curatore; anche quello sito al piano terra (sub 5) è stato concesso in locazione temporanea a terzi i quali dovranno rilasciarlo a richiesta del curatore. L’aggiudicatario del lotto dovrà obbligarsi, per sé e per i propri aventi causa, a concedere su una porzione di terreno del foglio 63, part. 225 un diritto di servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo sito nel foglio 63 particelle 226 e 993 e 225 (quest’ultima relativamente all’area di sedime dei due fabbricati abusivi facenti parte di altro lotto). PREZZO BASE Euro 320.000,00. Offerta minima Euro 240.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Dal 17/06/2025 ore 12:00 e fino al 20/06/2025 ore 12:00 avrà luogo una procedura competitiva di vendita telematica asincrona accessibile dal sito www.doauction.it tramite commissionario Gruppo Edicom Spa. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 55/1992. In Messina (ME), Salita Pozzicello, località Ganzirri – Lotto 2: appartamento Pal. C1 ubicato al p.t. di una villa a tre elevazioni, adibito a civile abitazione. PREZZO BASE Euro 108.000,00. Offerta minima Euro 81.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), salita Pozzicello. località Ganzirri – Lotto 3: villetta unifamiliare pal. C1 che si sviluppa su tre piani collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 126.000,00. Offerta minima Euro 94.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), salita Pozzicello. località Ganzirri – Lotto 4: villetta unifamiliare pal. C1 che si sviluppa su tre piani collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 126.000,00. Offerta minima Euro 94.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), salita Pozzicello. località Ganzirri – Lotto 6: villa unifamiliare pal. C1. L’immobile è in corso di costruzione e si sviluppa su tre piani collegati da una scala interna. PREZZO BASE Euro 78.300,00. Offerta minima Euro 58.725,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), C.da Serro, Ganzirri – Lotto 7: Piena proprietà di terreno della superficie complessiva di mq. 2.127. Identificato nel Catasto Terreni del Comune di Messina al Fg.43, part.lle 2825 e 2829. La particella 2825 di mq.744 ricade in zona C4, mentre la particella 2829 di mq. 1383, ricade in zona C3d per mq. 87,00, in zona E1 per mq. 438 e in zona C4 per mq. 858. PREZZO BASE Euro 21.200,00. Offerta minima Euro 15.900,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Dal 18 giugno 2025 dalle ore 12,00 alle ore 15,00, avrà luogo in via esclusiva una procedura competitiva di vendita telematica accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Saitta Giuseppe 090661770. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it