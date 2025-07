Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – CONTRADA BARRANCA, 3 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO di 152,47 mq. a piano primo (seconda elevazione f.t.), composto da corridoio, 4 vani, cucina, 2 bagni e 2 balconi. Occupato. Prezzo base Euro 93.470,51. Offerta minima: Euro 70.102,88. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA INDIVISA DI 1/2 DI UN AUTOSILO (autorimessa) di 131,80 mq. Locale al piano interrato adibito a parcheggio con serramento di chiusura a saracinesca. Occupato. Prezzo base Euro 16.118,43. Offerta minima: Euro 12.088,82. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) A. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI APPARTAMENTO in corso di costruzione di 134,49 mq. suddiviso in 2 livelli, piano secondo più attico. Locali in stao di abbandono. B. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI CANTINA in corso di costruzione di 56,70 Mq. a piano seminterrato. Occupato. Prezzo base Euro 32.851,15. Offerta minima: Euro 24.638,36. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) A. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI APPARTAMENTO in corso di costruzione della superficie commerciale di 134,49 Mq. B. NUDA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 DI CANTINA allo stato rustico della superficie commerciale di 56,70 Mq. Prezzo base Euro 31.163,65. Offerta minima: Euro 23.372,73. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/11/25 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/11/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 97/2013 PT888872 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

ACQUEDOLCI ( ME) – CONTRADA CRUZZULUDDU, VIA ROCCO CHINNICI, 19 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO a piano terra rialzato di edificio a più elevazioni fuori terra, in fase di ultimazione, della sup. comm. di 140,90 mq (compresi balconi e terrazze) composto da: ingresso, corridoio, cucina, bagno, wc lavanderia, sala da pranzo, 2 stanze da letto, studio e ripostiglio oltre a balcone e terrazza. Occupato. Prezzo base Euro 77.953,50. Offerta minima: Euro 58.465,12. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 30/10/25 ore 12:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 27/2023 PT888360 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – VIA NAZIONALE, 240 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO al piano primo di mq. 189 circa, composto da un vano angolo cottura, soggiorno, 3 camere, w.c., bagno e 2 ripostigli. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 115.045,00. Offerta minima: Euro 86.284,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 11/11/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 1/2023 PT888475 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – QUARTIERE CENTRO STORICO, VICO ALESSIO, 10 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) LOCALE DI SGOMBERO di 7,95 mq, a piano terra di fabbricato a più elevazioni. Libero. Prezzo base Euro 1.788,75. Offerta minima: Euro 1.341,56. Rilancio: Euro 60,00. QUARTIERE CENTRO STORICO, VIA GARIBALDI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) APPARTAMENTO di 72,10 mq. su 2 livelli. Accesso principale da zona giorno al piano seminterrato e consiste in ampia cucina/soggiorno e bagno. Piano superiore: altro ingresso, camera da letto principale e disimpegno con scaletta che collega i 2 livelli. Libero. Prezzo base Euro 16.222,50. Offerta minima: Euro 12.166,87. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 30/10/25 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/10/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Liboria Lutri tel. 3477380593. Rif. RG 1287/2022 PT888420 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FICARRA ( ME) – CONTRADA GANGI – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI TERRENO agricolo della sup. tot. di circa mq 8000. Il terreno ha forma rettangolare ed orografia in leggero declivio. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI DEPOSITO AGRICOLO composto da Fabbricato in pietrame con tetto a due falde censibile come locale di deposito con una sup. di mq 25, al piano Terra, sup. lorda tot. di circa mq 25. Prezzo base Euro 10.474,85. Offerta minima: Euro 7.856,13. Rilancio: Euro 500,00. VIA GEBBIA, NN. 72,74,76 – LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO composto da 2 locali oltre accessori, al piano S1 della sup. lorda tot. di circa mq 64. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO composto da 3 vani oltre accessori, al piano Terra avente una sup. lorda tot. di circa mq 65, C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI APPARTAMENTO composto da 3 vani oltre accessori, al piano 1°, sup. lorda tot. di circa mq 66. Prezzo base Euro 28.132,03. Offerta minima: Euro 21.099,02. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 18/11/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/11/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 73/2013 PT888363 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA CARLO ALBERTO, 46 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) MAGAZZINO-DEPOSITO composto da locale magazzino/garage, 2 locali magazzino/deposito, piccolo locale caldaia e androne con annesso vano scala. Posto al piano terra sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq. 185,42. Prezzo base Euro 18.701,00. Offerta minima: Euro 14.025,75. Rilancio: Euro 500,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO composto da ingresso-soggiorno, 4 camere, soggiorno-pranzo, ripostiglio, cucina, servizio igienico e piccolo wc-lavanderia; posto al piano primo sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq 225,78. Prezzo base Euro 56.720,00. Offerta minima: Euro 42.540,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/11/25 ore 13:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/11/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Rosalba Recupero tel. 0941361163-3283024041. Rif. RGE 59/2004 PT888753 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

GIOIOSA MAREA ( ME) – VIA MESSINA – FRAZIONE SAN GIORGIO, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO non distante dal mare, sup. comm. di mq.129 circa, al piano rialzato di fabbricato a 4 elevazioni F.T. costruito nel 1986. Ingresso esclusivo da terrazzino dal quale si accede ad ampia zona giorno con angolo cottura, 2 camere, ripostiglio, bagno e locale cantina allo stato rustico. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 60.924,00. Offerta minima: Euro 45.693,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 11/11/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/11/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 24/2022 PT888472 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

NASO ( ME) – CONTRADA BAGNARA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) APPARTAMENTO a piano terra, sup. lorda mq 47, stato rustico, annessa corte esclusiva di circa mq 220. Composto da 3 vani oltre servizio igienico, disimpegni e piccolo ripostiglio. Libero. Prezzo base Euro 15.000,00. Offerta minima: Euro 11.250,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO incolto mq. 1180. Prezzo base Euro 2.000,00. Offerta minima: Euro 1.500,00. Rilancio: Euro 300,00. Vendita senza incanto 30/10/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott. Antonino Fallo tel. 0941240185. Rif. RGE 85/2012 PT888356 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CORSO MATTEOTTI, 230 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI IMMOBILE ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, posto al piano primo di un fabbricato condominiale, composto da ingresso, disimpegno, 2 wc, ripostiglio, cucina, salone, 3 camere e balconi, superficie di circa 150 mq oltre 29 mq di balconi. Libero. Prezzo base Euro 26.218,13. Offerta minima: Euro 19.663,59. Rilancio: Euro 1.300,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DELLA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI IMMOBILE ADIBITO A DEPOSITO/GARAGE, posto al piano terra di un fabbricato condominiale, costituente di fatto pertinenza del Lotto 1, costituito da un unico vano con ingresso carrabile, superficie utile di circa 15 mq e superficie convenzionale di circa 18 mq. Libero. Prezzo base Euro 1.518,75. Offerta minima: Euro 1.139,06. Rilancio: Euro 70,00. CORSO MATTEOTTI, 31 – LOTTO 4) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/2 INDIVISO DI IMMOBILE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, posto al piano terra di un fabbricato, composto da ingresso-soggiorno, disimpegno, bagno, ripostiglio, cucina, 2 camere e veranda, di circa 68 mq., oltre 3 mq. circa di superficie scoperta di pertinenza. Occupato. Prezzo base Euro 10.867,50. Offerta minima: Euro 8.150,63. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 06/11/25 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/11/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Rossella Busacca. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Angela Daniela Bonomo tel. 3384491172. Rif. RG 707/2007 PT888361 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PETTINEO ( ME) – CONTRADA PORRACINA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) DEPOSITO di mq. 57,57; ripostiglio; servizio igienico con ingresso indipendente dalla corte. Posto auto coperto. Tali beni insistono su terreno di circa mq. 656,50 che dovra’ rappresentare servitu’ di passaggio per lotti 2 e 3 della procedura esecutiva. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 6.647,40. Offerta minima: Euro 4.985,55. Rilancio: Euro 300,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO al P.T. e cantina al piano seminterrato di mq 189,00 circa piu’ 17,56 mq di balconi piu’ 344,35 mq di corti esterne. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 119.081,25. Offerta minima: Euro 89.310,93. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) IMMOBILI di mq. 346,47 circa piu’ 706,00 mq di corti esterne. Costituiti da negozio, ufficio, 2 ripostigli. Corte di pertinenza. 2 spazi espositivi, 2 grandi ambienti pilastrati indipendenti con accesso entrambi dalla corte. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 35.502,25. Offerta minima: Euro 26.626,68. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/10/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 93/2015 PT888443 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA IRIA-VALLEBRUCA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al primo piano di palazzina isolata a 2 piani f.t. + seminterrato, con struttura intelaiata in c.a. e copertura a tetto a falde. Immobile in periferia, mq 91 circa. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 33.939,37. Offerta minima: Euro 25.455,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/10/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/10/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 68/2023 PT888774 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – CONTRADA FARANO’, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI ABITAZIONE DI TIPO POPOLARE di mq 217,10 circa. Edificio cotruito nel 1950 su 3 piani S1-T-1. Piena proprietà di terreno agricolo di mq. 4.700 circa in parte coltivato ad uliveto e frutteto e in parte seminativo arborato. Libero. Prezzo base Euro 55.710,00. Offerta minima: Euro 41.780,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/10/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 19/2022 PT888436 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

TORRENOVA ( ME) – VIA TASCA, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) ABITAZIONE posta al piano terzo, interno 8, composta da cucina, quattro vani, due bagni e ripostiglio. Si evidenzia che nel vano cucina è stata eliminata la parete a confine con appartamento di altra proprietà al fine di renderli comunicanti e che l’immobile è stato oggetto di interventi edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo per i quali è stata presentata istanza in sanatoria n.433/85 del 30.06.1987 Prot.4087 ancora in corso di istruttoria con costi indicati in perizia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 67.500,00. Offerta minima: Euro 50.625,00. Rilancio: Euro 2.500,00. VIA NAZIONALE (S.S.113), SNC – LOTTO 2) MAGAZZINO, posto al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, composto da due locali separati parzialmente allo stato rustico, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala e di rampa carrabile. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 15.000,00. Offerta minima: Euro 11.250,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) ABITAZIONE posto al piano seminterrato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina con ripostiglio, tre vani, disimpegno e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala e di rampa carrabile. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 27.750,00. Offerta minima: Euro 20.812,50. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 4) ABITAZIONE posto al piano terra rialzato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina, due vani e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala esterna. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 30.750,00. Offerta minima: Euro 23.062,50. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 5) ABITAZIONE, posto al piano terra rialzato di un fabbricato a più elevazioni, composto da cucina, sette vani e wc, con accesso dalla S.S.113 a mezzo di scala esterna. Secondo quanto riportato in perizia, l’immobile non presenta difformità urbanistico-edilizie. Esiste pratica edilizia n.565 del 27.07.1972 Prot.2826 per cui è stato rilasciato nulla osta per opere edilizie del 25.10.1972 per lavori di ampliamento, ammodernamento e sopraelevazione. Occupato da terzi senza titolo. Prezzo base Euro 77.250,00. Offerta minima: Euro 57.937,50. Rilancio: Euro 2.500,00. Vendita senza incanto 04/11/25 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/11//25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 25/2011 PT888366 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

PATTI ( ME) – VIA VIA VERDI, 14 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE AD USO COMMERCIALE di mq.424,50 con secondo accesso da Via Pisacane, su due piani costituiti da 6 vani al PT di circa mq.297,00 e 4 vani e servizio igienico al P1 di circa mq.99,50; l’unità immobiliare con accesso dalla Via Pisacane è costituita da un unico vano della superficie di circa mq.28,00 collegato al piano superiore con una scala a chiocciola. L’unità immobiliare è comunicante con quella descritta in perizia al Lotto 2. Libero. Prezzo base Euro 20.155,93. Offerta minima: Euro 15.116,94. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 04/11/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/11/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Storniolo tel. 0941702169-3386964095. Rif. RGE 16/2021 PT888371 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SINAGRA ( ME) – VIA PROVINCIALE SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) STABILIMENTO INDUSTRIALE con annessa corte di esclusiva pertinenza, della sup. tot. lorda di circa 7.744 mq. L’immobile consta di 2 piani fuori terra ed uno sottostrada. Occupato Occupato da terzi, in corso di liberazione. Prezzo base Euro 3.317.530,87. Offerta minima: Euro 2.488.148,15. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 30/10/25 ore 13:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/10/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 094122239 – 3351767101. Rif. RGE 95/2018 PT888530 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

