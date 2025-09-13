Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” giovedì 11 settembre 2025

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 19/2024. Messina, C.da Frà Paolo, Vill. Faro Superiore s.n.c. Appartamento a P. 3, int. 8, di tre vani, accessori e balconi, di mq. commerciali 114,00 circa, oltre deposito non abitabile al P. 4 sottotetto e posto auto a P.T.. Dall’A.P.E. appartamento in classe D. Prezzo base d’asta: euro 132.600,00. Offerta minima: euro 99.450,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: euro 3.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 18.11.2025 alle ore 9.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Adele Penna 090/43975– apenna@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it , www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it

RGE 21/2023. In Messina (ME), Via San Licandro 245/A – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 98,20 mq per la quota di: 1/2 di piena proprietà 1/2 di piena proprietà. Appartamento per civile abitazione sito al piano primo di un edificio a 4 elevazioni FT. L’appartamento si presenta in buono stato di conservazione, dal piccolo disimpegno si sviluppo un corridoio che permette l’accesso alle tre camere, al bagno cucina e al piccolo ripostiglio. Completa l’appartamento un balcone che si sviluppa per tutto l’appartamento lungo le camere. PREZZO BASE Euro 73.708,96. Offerta minima Euro 55.281,72. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/11/2025 ore 16:30 G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Alfa Cettina 3487920740, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 24/2024. In Messina (ME), Via Fontana snc – Lotto 1: piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento per civile abitazione in quota di proprietà per ½ e ½ dei debitori esecutati, della superficie lorda complessiva di mq. 151,73. L’appartamento si sviluppa su tre piani. PREZZO BASE Euro 21.408,11. Offerta minima Euro 16.056,08. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 11/12/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. CAPANO ROSITA 3471234875, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 46/2023. In Messina (ME), Via San Pietro I 42 – Lotto UNICO: appartamento per civile abitazione di tipo popolare di 133,03 mq. PREZZO BASE Euro 32.895,88. Offerta minima Euro 24.671,91. Rilancio minimo in aumento Euro 750,00. Asta senza Incanto 06/11/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina, via XXIV Maggio n.21. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Molteni Martina Rebecca 0906406914, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 47/2024. In Messina (ME), via Pace, isolato Villa Quiete – Lotto UNICO: piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’appartamento a civile abitazione -tipo economico e popolare. L’appartamento è composto da un soggiorno, una cucina, un w.c., un disimpegno, una camera da letto per ragazzi, una camera da letto con cabina armadio. PREZZO BASE Euro 55.053,75. Offerta minima Euro 41.290,31. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 12/11/2025 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Versaci Maria Rosa 3495844938, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 52/2024. Taormina, Via Otto Geleng n. 65 (ex Via della Chiusa) Appartamento per civile abitazione a P. T., di tre vani ed accessori, oltre veranda e corte su cui insiste un ripostiglio; superficie commerciale mq. 99 circa. Dall’APE in classe F. Occupato da terzi con contratto stipulato con la custodia. Prezzo base d’asta: euro 263.600,00 Offerta minima: euro 197.700,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 5.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 18.11.2025 alle ore 11.30, in via telematica tramite www.garavirtuale.i G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Patrizia Vicari 090/6409870– pvicari@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it,; web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it.

RGE 57/2020. In Messina (ME), Via Uberto Bonino – Lotto UNICO: Beni in Messina via Bonino, angolo via Bonsignore fabbricati ad uso commerciale artigianale-industriale oltre parcheggio e viabilità interna. A. UFFICI. Piena Proprietà per la quota di 1000/1000 di immobile destinato ad uffici L’immobile è articolato su tre livelli, seminterrato, terra/rialzato e primo e sottotetto (quest’ultimo non è oggetto di pignoramento e pertanto resta escluso dalla vendita). Superficie lorda complessiva di circa mq 243 al piano seminterrato e terra, mentre circa mq 227 al piano primo. B. Negozio Toys Center. L’immobile è composto da due subalterni limitrofi: – Sub 11 corrispondente all’ingresso del negozio: non oggetto di pignoramento; – Sub 15: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 adiacente ai locali della Maxi Brico. C. MAXI BRICO oggi K2. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un immobile destinato a vendita di materiali ed attrezzi per il bricolage oltre a arredi e complementi di arredo. D. PIAZZA ITALIA. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un immobile destinato a vendita di abbigliamento ed accessori moda. E. PARCHEGGIO E VIABILITA’ INTERNA Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di un’area destinata a parcheggio scoperto e viabilità, camminamenti pedonali e aree di carico e scarico. PREZZO BASE Euro 5.314.000,00. Offerta minima Euro 3.985.500,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 19/11/2025 ore 10:00 presso via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Parisi Alessia 3459436131, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 73/2012. In Messina (ME), Frazione Rione Palmara Via del Santo 58 – Lotto UNICO: Appartamento sito in Messina, frazione Rione Palmara Via del Santo 58, composto da 3 vani oltre wc, cucina semi-abitabile e ampio balcone, posto al piano 3° f.t. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 108,25. PREZZO BASE Euro 51.000,00. Offerta minima Euro 38.250,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/11/2025 ore 09:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Francesco Todaro n. 11 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 84/2024. Messina, Vill. Gesso, C.da “Pisciotto” o “Croce”, S.S. 113 Fabbricato composto a P. Sem. da cantina/soggiorno con camino, altro vano con a.c. e corte e a P. T. da ingresso, vano letto, disimpegno, w.c. e terrazza, di mq. commerciali 105 circa, e terreno pertinenziale di mq. complessivi 376, in parte in zona F2 e in parte in zona A3. Dall’Ape fabbricato in classe D. Prezzo base d’asta: euro 45.000,00 Offerta minima: euro 33.750,00 Offerte minime in aumento in caso di gara: Euro 1.000,00 VENDITA SENZA INCANTO TELEMATICA ASINCRONA Deliberazione sulle offerte 18.11.2025 alle ore 11.00, in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott.ssa D’Angelo Notaio Delegato e custode: Notaio Patrizia Vicari 090/6409870– pvicari@notariato.it Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti pubblicazione: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.rivistaastegiudiziarie.it, web TV/sito internet www.canaleaste.it; sistema Aste Click; Rivista Aste Giudiziarie Nazionale ed. digitale; Portali www.immobiliare.it, www.casa.it e www.idealista.it.

RGE 90/2016. In Messina (ME), Via Palermo 407 – Lotto UNICO: appartamento posto al piano terra di un edificio ad una elevazione fuori terra oltre terrazzo. L’immobile è dotato di un terrazzo, posto al piano primo (2° elev.ne fuori terra), in cui è presente un grande ripostiglio. Superficie commerciale di 191,60 mq. PREZZO BASE Euro 32.273,44. Offerta minima Euro 24.205,08. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 31/10/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato in Messina Via Oratorio della Pace n.32. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Tramonte Micaela 090674380, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 109/2023 Messina, C.da Scavotto o Lenza, Vill. Giampilieri Marina, Via Nazionale n. 202/A Deposito a P. sem., di mq. commerciali 446,50 circa, composto da ampi locali e da una zona in cui le partizioni interne hanno creato degli ambienti più piccoli, oltre due w.c., in stato di manutenzione scadente. Descrizione dettagliata nell’avviso di vendita e in perizia. Trascritto il 7/9/2010 ai nn. 28481/19415 preliminare di vendita cui non ha fatto seguito nel successivo triennio trascrizione di definitivo o di altro atto costituente esecuzione del preliminare per gli effetti di cui all’art. 2645 bis, co. 3, c.c., formalità non cancellabile. Prezzo base d’asta: euro 100.612,50. Offerta minima: euro 75.459,38. Rilancio minimo in aumento: euro 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 20.11.2025 alle ore 11.30 Luogo: studio del delegato in Messina, Via I Settembre n. 116 nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato e custode: Avvocato Caterina Galletta (090/675323 – 347/9234564 – avvocatocaterinagalletta@gmail.com). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.canaleaste.it – www.rivistaastegiudiziarie.it

RGE 133/2024. In Rometta (ME), Via Caterina Carbone 6 – Lotto UNICO: Piena proprietà di immobile ad uso civile abitazione, tipo unità singola, su due elevazioni fuori terra all’interno di un complesso condominiale raggiungibile dal cortile di ingresso privato posto su strada condominiale con accesso diretto dalla porta d’ingresso dell’unità immobiliare;. PREZZO BASE Euro 118.800,00. Offerta minima Euro 89.100,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/12/2025 ore 09:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Di Renzo Maria 3403862913, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 144/2016. In Messina (ME), Via Cherubini, Rione Provinciale 40 – Lotto UNICO: immobile semindipendente mq 86 sup. catastale, mq 102,50 sup. commerciale, composto da tre camere, bagno, cucina e cortiletto esterno, oltre sgabuzzino esterno. PREZZO BASE Euro 43.900,00. Offerta minima Euro 32.925,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 19/11/2025 ore 16:00 presso studio del delegato sito in Messina, in Via Francesco Todaro n. 11. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mastroeni Massimo 090713789, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 162/2024. In Torregrotta (ME), Via Crocieri 43 – Lotto UNICO: Piena proprietà di appartamento piano primo di un fabbricato a tre elevazioni fuori terra con parziale semicantinato e copertura a terrazzo, ed è composto da: un disimpegno; un corridoio; un ripostiglio; un w.c.; una cameretta; una camera; un pranzo-soggiorno con angolo cottura e un balcone. Detto immobile sviluppa una superficie lorda di 121,60 mq. PREZZO BASE Euro 92.606,12. Offerta minima Euro 69.454,59. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 20/11/2025 ore 12:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Bicchieri Antonio 090663987, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 184/2024. In Messina (ME), Via Missionari Comboniani 1 – Lotto UNICO: piena proprietà di appartamento, costituito da un soggiorno (17,00 mq ca.), tre camere (17,00, 13,00 e 9,00 mq ca.), una cucina, due wc, un ripostiglio, corridoio, disimpegno e due balconi, uno dei quali con piccolo ripostiglio esterno, per una superficie lorda complessiva di circa mq 125. L’immobile è attualmente occupato dai debitori esecutati. PREZZO BASE Euro 127.490,00. Offerta minima Euro 95.617,50. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 02/12/2025 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Giorgio Michele 0902939886, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 189/2016. In Messina (ME), Villaggio Torre Faro, via Circuito, contrada Margi – Lotto 1: intera piena proprietà di complesso immobiliare costituito da una struttura alberghiera, classificata 4 stelle, a quattro elevazioni fuori terra di cui una sottostrada e in parte interrata, con locali a servizio della struttura e piccoli locali interni a destinazione commerciale, dotato di ampi spazi pertinenziali esterni adibiti anche a parcheggio scoperto e giardino con piscina. PREZZO BASE Euro 2.237.276,16. Offerta minima Euro 1.677.957,12. Rilancio minimo in aumento Euro 100.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/11/2025 ore 10:30 presso studio del professionista delegato in Messina, Via XXIV Maggio n. 40 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Galipò Natale 0906413095 Custode giudiziario Avv. Gaetano De Salvo 090711002 per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 189/2022. Messina, Vill. Faro Sup. (Casabianca), S.S. 113, Km. 16,800 Due unità immobiliari, ciascuna ad una el. f.t., realizzate su due gradoni, con relative corti annesse e retrostanti terreni agricoli, questi ultimi dell’estensione complessiva di mq. 630 circa. Descrizione dettagliata e notizie urbanistiche nell’avviso di vendita, nella relazione di C.T.U. e in quella integrativa. Prezzo base d’asta: euro 265.000,00 Offerta minima: euro 198.750,00 Rilancio minimo in aumento: euro 7.000,00 VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 21.11.2025 alle ore 9.30 Luogo: studio del delegato in Messina, Via Lenzi n. 5 nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Petrolo Professionista Delegato e custode: Avvocato Nicola Andreozzi (tel. (090/ 679152– mail avvnicolaandreozzi@gmail.com). Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it – www.asteavvisi.it – www.canaleaste.it – www.rivistaastegiudiziarie.it

RGE 194/2021. In Giardini-Naxos (ME), via Tevere, contrada Bruderi – Lotto UNICO: abitazione di tipo civile Residence Portofino – corpo C – Portofino Villette, della superficie di mq 164,88. Villetta unifamiliare posta al piano terra, primo e secondo, oltre seminterrato e sottotetto, con una consistenza di sei vani oltre accessori. Superficie complessiva mq 164,88, l’altezza interna utile varia nei singoli piani: m 2,50 sottotetto – m. 2,70 piano primo e piano terra rialzato – m. 2,60 piano seminterrato. oltre seminterrato e sottotetto. PREZZO BASE Euro 173.500,00. Offerta minima Euro 130.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/12/2025 ore 10:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina via Nino Bixio n. 144 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Urzì Gaetano 0907382759, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 213/2023. In Messina (ME), Rione Santo Bordonaro, palazzina n°11/A – Lotto 1: Piena proprietà (1/1) del seguente bene : unità immobiliare appartamento a civile abitazione -tipo economico. L’appartamento è composto da un ingresso , un soggiorno , una zona cucina, un disimpegno, una prima camera di fatto priva di finestra, una seconda camera , una camera da letto, un bagno. PREZZO BASE Euro 56.850,41. Offerta minima Euro 42.637,81. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 02/12/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Dalmazio Agatino 0902982335, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 1/1996. In Acireale (CT), Via Loreto Balatelle 244 – Lotto UNICO: Complesso edilizio denominato il Castello: a) N. 9 Corpi di fabbrica di tipologia A (A1- A9) per la realizzazione di n. 27 u.i. oltre semicantinati (garage/cantine);. b) N. 4 Corpi di fabbrica di tipologia B, denominati (B1 – B4), per la realizzazione di n. 8 villette unifamiliari oltre semicantinati (garage/cantine): Ogni corpo di fabbrica comprende n. 2 villette;. c) N. 6 Corpi di fabbrica di tipologia C, (denominati C1 – C6) per la realizzazione di n. 10 villette unifamiliari oltre semicantinati (garage/cantine): ogni corpo di fabbrica comprende n. 2 villette ad eccezione dei corpi C3 e C4 posti all’estremità della schiera. d) N. 2 Corpi di fabbrica di tipologia D, destinati a portico (denominati D1 e D2). PREZZO BASE Euro 1.076.168,02. Offerta minima Euro 807.126,02. Rilancio minimo in aumento Euro 50.000,00 Dal 17/11/2025 ore 12:00 sino al giorno 27.11.2025 alle ore 12.00, si procederà alla vendita, tramite procedura competitiva telematica, a mezzo del commissionario Gruppo Edicom Spa, accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott. Scavuzzo Ugo. Curatore fallimentare Avvocato Parrinello Marcello 0906409444, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 56/1996. In Graniti (ME), Via Santa Maria – Lotto UNICO: CORPO A fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano T in corso di costruzione. CORPO A fabbricato Piano 1 in corso di costruzione. CORPO A lastrico solare. CORPO B Fabbricato Piano S1 in corso di costruzione. PREZZO BASE Euro 14.044,08. Offerta minima Euro 14.044,08. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita con modalità asincrona telematica 25/11/2025 ore 10:00 tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Saladino Francesco 0906410005, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it